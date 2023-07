Remy Ramjiawan

Zondag 30 juli 2023 17:24 - Laatste update: 17:24

Tijdens de Grand Prix van België waren Max Verstappen en engineer Gianpiero Lambiase het niet altijd met elkaar eens, maar volgens teambaas Christian Horner hoort dit nu eenmaal bij hun dynamiek.

Verstappen liet flink van zich horen tijdens de race op circuit Spa-Francorchamps. De Nederlander wilde er in de beginfase zeker van zijn dat Sergio Pérez, die op dat moment de race leidde, ook hetzelfde plan als hem volgde. Later in de race ging het rechtervoetje van de Limburger iets harder op het gas, tegen de wens van Lambiase in. Het gemopper over en weer was te horen op de boordradio, maar volgens Horner moet er niet te veel achter gezocht worden.

Artikel gaat verder onder video

Ander niveau

Ook de race in België is op de naam van de tweevoudig kampioen gezet en Horner wijst bij Viaplay naar de ideale manier om de zomerstop in te gaan. "Een geweldige manier om de zomerstop in te gaan. Beide coureurs hebben vandaag een geweldige job gedaan. 'Checo' pakte in de eerste ronde gelijk de eerste plek", zo is de teambaas tevreden over het optreden van beide mannen van het team. De prestaties van Verstappen kan hij echter maar moeilijk in een categorie plaatsen. "En Max, het is moeilijk om onder woorden te brengen hoe hij het heeft gedaan. Hij zit op dit moment echt op een ander niveau. Ook het team werkt op een heel hoog niveau. Het was even gissen met het weer, maar het pakte allemaal goed uit."

Verhitte boordradio's

Dit weekend waren Verstappen en Lambiase al een aantal keren te horen en dat ging niet altijd even vriendelijk. Toch benadrukt Horner dat dit onderdeel van hun dynamiek is. "Er is flink wat respect tussen die twee. Ook hebben ze veel vertrouwen in elkaar. Die dynamiek tussen de coureur en de engineer is zo uniek. Max is een 'lastige' klant en 'GP' doet het zo goed als hij kan. De emoties beheersen van een coureur valt ook onder de taken van een race-engineer. Dat is waarom deze combinatie uniek is", aldus de teambaas van Red Bull Racing.