Remy Ramjiawan

Zondag 30 juli 2023 16:46 - Laatste update: 16:52

Klassementsleider Max Verstappen heeft zijn 45e zege uit zijn carrière te pakken door de Grand Prix van België te winnen. De Nederlander moest zondagmiddag starten vanaf de zesde plek, maar liet zien dat hij het hoofd koel kon houden tijdens wisselende omstandigheden.

Verstappen moest zondagmiddag vanaf P6 vertrekken, omdat hij eerder dit weekend een nieuwe versnellingsbak heeft laten inpassen. Daardoor vertrok Charles Leclerc vanaf pole position met Sergio Pérez achter hem. Verstappen moest eerst Lewis Hamilton voorbij om vervolgens Leclerc in te halen en Pérez kon nog even een gat trekken, maar had uiteindelijk geen antwoord op de snelheid van zijn teamgenoot.

Uit de problemen blijven

Verstappen legt na de podiumceremonie uit: "Het is een nieuwe startplek, die plek zes. Ik wist dat we een goede auto hadden. We moesten bocht 1 overleven en ik wist dat het krap zou worden. Dus we moesten uit de problemen blijven." Uiteindelijk moest Verstappen nog vier andere coureurs voorbij en dat lukte prima op Spa-Francorchamps. "We hebben de juiste inhaalacties gehad. In het begin zat ik wel een beetje vast in een DRS-trein, maar toen ik dat achter me had gelaten, kon ik mijn eigen tempo rijden. Het was weer enorm genieten."

Geen onnodige dingen doen

Daar waar Verstappen het tempo aan het opvoeren was, wilde engineer Gianpiero Lambiase juist dat de Nederlander langzamer ging rijden. "Ik ging uiteindelijk wel iets langzamer. We kijken natuurlijk naar de nummers en de bandendegradatie en dit circuit staat bekend om de hoge slijtage. Dus je wil geen onnodige dingen doen, zodat je het kan uithouden tot het einde van de race." Het ging dan ook bijna mis toen het aan het regenen was en Verstappen Raidillon in reed: "Dat is wel één van de slechtste plekken om een momentje te hebben. Dat was best lastig in die ronde toen het aan het regenen was. Je kon zien dat het aan het regenen was, maar niet hoeveel. Dus ik had een flink momentje en dat wil je daar eigenlijk niet."