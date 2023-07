Remy Ramjiawan

Zaterdag 29 juli 2023 21:26 - Laatste update: 21:29

Volgens tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen is er eigenlijk geen oplossing voor het gebrek aan zicht tijdens regenraces. De inmiddels 25-jarige Limburger wijst naar zijn jongere jaren en moet erkennen dat er altijd al weinig zicht is geweest, maar wil voorkomen dat de sport straks niet meer gaan racen tijdens de regen.

De FIA heeft zich tijdens het Grand Prix-weekend in België flink laten gelden als het aankomt op de veiligheid. Diverse sessies zijn dit weekend vertraagd en dus later begonnen om de regenbuien die rondom Spa-Francorchamps hangen, te tackelen. Het tragisch verlies van Dilano van 't Hoff, een aantal weken geleden, is hoogstwaarschijnlijk de aanleiding voor de verscherping, maar Verstappen vindt dat de sport niet moet doorslaan.

Artikel gaat verder onder video

'Ligt eraan waar je rijdt'

De internationale autobond heeft onlangs getest met spatborden, maar dat had niet het gewenste effect. Het mag duidelijk zijn; de FIA wil het zicht tijdens regenraces verbeteren. "Het ligt er natuurlijk aan waar je rijdt. Voor mij was het prima om meteen over te gaan naar die inters. De baanomstandigheden waren absoluut prima, alleen je ziet niets. Zeker als je in het middenveld zit. Daarom dat er een aantal rijders dan zeggen dat we nog niet kunnen gaan. Dat snap ik natuurlijk wel, want als iemand voor je spint, dan zie je niet waar die naartoe gaat", zo legt de tweevoudig kampioen aan de Nederlandse media uit na de Sprintrace.

Niet NASCAR achterna gaan

Ondanks dat hij het gevaar snapt, ziet hij ook geen oplossing. Verstappen blikt terug op zijn jongere jaren. "Vroeger toen ik Formule 3 reed. Toen ik in het middenveld reed, dan zie je ook helemaal niks. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Vraag het de oudere rijders ook maar, die zagen ook niks. Er gebeuren nu bepaalde ongelukken, met een slechte afloop. Dan hebben mensen het er ook weer meer over. Eigenlijk als je het zo bekijkt, dan kun je niet meer in de regen rijden. Er zal namelijk altijd problemen zijn met het zicht", zo legt hij uit. Als het aan Verstappen ligt, dan gaat dat nooit gebeuren: "Dat zou wel zonde zijn. Dan wordt het net NASCAR en dan rijd je ook niet in de regen."