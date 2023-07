Remy Ramjiawan

Zaterdag 29 juli 2023 16:34

Dr. Helmut Marko onthult dat Sergio Pérez niet zomaar kan worden overgeheveld naar zusterteam AlphaTauri. Hoewel Red Bull Racing voorlopig niet van plan is om de Mexicaan terug te zetten naar het opleidingsteam, onthult de adviseur van de renstal dat het contract van 'Checo' zo is dichtgetimmerd, dat die mogelijkheid ook niet bestaat.

Hoewel het contract van Pérez nog tot het einde van 2024 loopt en Red Bull voornemens is om de Mexicaan weer aan de praat te krijgen, is het gespeculeer over het zitje van de Mexicaan nog niet voorbij. Daniel Ricciardo heeft openlijk geuit dat hij alle pijlen heeft gericht op het stoeltje van de zesvoudig Grand Prix-winnaar, maar een vroegtijdige overgang lijkt te zijn uitgesloten. Ook de juristen van Red Bull Racing hebben clausules ingebouwd om altijd nog van Pérez af te komen, als het zou moeten, maar een overgang naar AlphaTauri is niet mogelijk.

Niet hetzelfde contract als voorgangers

In het verleden kon Red Bull snel schakelen door coureurs van het topteam over te zetten naar het zusterteam. De voorgangers van Pérez kennen die route maar al te goed. Daniil Kvyat, Pierre Gasly en Alexander Albon hebben allemaal deze route gevolgd, maar in gesprek met Motorsport.com legt Marko uit dat dit niet geldt voor 'Checo': "Pérez heeft niet hetzelfde contract." Mocht het Oostenrijkse team ervoor kiezen om Pérez te vervangen, dan zal hij dus ook verdwijnen uit de Red Bull-familie.

Ondankbare taak naast Verstappen

In hetzelfde gesprek legt Marko ook uit dat het nogal een ondankbare taak is om de teamgenoot van Max Verstappen te zijn. Van de huidige coureurs op de grid worden Lewis Hamilton en Fernando Alonso op hetzelfde niveau als de regerend kampioen geschat. "Deze jongen [Verstappen red.] heeft zoveel talent, snelheid en door deze reeks zweeft hij in de zevende hemel en niemand zou goed naast hem staan. Ironisch genoeg zijn het de twee 'oude jongens', Hamilton en Alonso, die het dichtst bij hem zitten. Maar we willen deze druk en politieke strijd niet in het team", aldus Marko.