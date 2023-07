Vincent Bruins

De Sprint Shootout tijdens de Grand Prix van België werd eerder vandaag gehouden op een opdrogende baan. Er werd in SQ1 op intermediates gereden evenals in SQ2. Aston Martin wilde echter een gokje wagen door Lance Stroll naar buiten te sturen op slicks, maar hij mocht niet op de zachte compound staan vanwege een verrassende beslissing van de wedstrijdleiding. Stroll gaf ook nog via de boardradio aan dat het "te vroeg" was voor droogweerbanden.

De resultaten van de Sprint Shootout bepaalden de startopstelling van de Sprint die vanmiddag wordt verreden op Circuit de Spa-Francorchamps. Stroll had op de medium compound, de middelste van de droogweerbanden qua hardheid, niet genoeg grip op de opdrogende baan en crashte in de Jacky Ickx-bocht. SQ2 eindigde vroegtijdig door de rode vlaggen, terwijl Fernando Alonso in de andere Aston Martin nog geen rondetijd gezet. De groene AMR23-bolides zullen de Sprint vanaf de veertiende en vijftiende plek aanvangen.

Risico

"Tja, we waren nog niet eens aan onze ronde begonnen. Het was geen goede sessie voor ons," vertelde jarige job Alonso, teleurgesteld met P15. De Spanjaard kreeg de vraag of het te vroeg was voor slicks, waarop hij reageerde: "Geen idee. Het zijn natuurlijk lastige omstandigheden, en dan moet je bepaalde beslissingen nemen. We namen een risico in SQ2 door mij laat uit de pitstraat te laten gaan en door Lance op droogweerbanden te zetten. Als dat goed had uitgepakt, prima, en zo niet, dan hadden we gewoon een fout gemaakt. Maar niemand heeft een glazen bol." Of er vanaf P15 nog iets te redden valt in de Sprint straks, antwoordde hij gefrustreerd simpelweg: "Nee, niks."

Artikel 30.5.h.VI

Toen Stroll naar buiten ging op de medium compound, kwam meteen de vraag naar boven waarom hij niet op de zachte band was gezet. Hoe zachter het rubber, hoe sneller de band namelijk op temperatuur komt, iets dat cruciaal is op een opdrogende baan. In de reglementen van de Formule 1 staat dat er in SQ1 een nieuwe set mediums gebruikt moet worden evenals in SQ2, wanneer het droog is tijdens de Sprint Shootout, en in SQ3 moeten de coureurs op een nieuwe set softs staan. Volgens artikel 30.5.h.VI heeft iedereen echter de vrije keuze op welke band ze staan, wanneer het een natte sessie is. Maar de wedstrijdleiding had de sessie nooit officieel als 'nat' verklaard. Daarom moest Aston Martin de Canadees wel op de medium compound naar buiten sturen en mocht in SQ2 de zachte band niet gebruikt worden.