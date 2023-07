Vincent Bruins

Zaterdag 29 juli 2023 14:26 - Laatste update: 14:38

Lewis Hamilton lag met een minuutje op de klok te gaan in SQ3 nog eerste, maar uiteindelijk zou de Mercedes-coureur terugzakken naar P7 in de Sprint Shootout. Hij is teleurgesteld, omdat hij dacht de snelheid te hebben om de pole position voor de Sprint te pakken. De zevenvoudig wereldkampioen werd echter in de weg gezeten door teamgenoot George Russell.

Max Verstappen was het snelst op de opdrogende baan in de Sprint Shootout en heeft daarmee pole binnengesleept voor de zaterdagsrace op Circuit de Spa-Francorchamps. Oscar Piastri kwam elf duizendsten van een seconde te kort. Carlos Sainz liep een plekje op de voorste startrij mis op veertien duizendsten van een seconde. Hamilton en Russell vinden we terug op de zevende en tiende plek, respectievelijk.

Eerste of tweede

"Ik ben er natuurlijk niet blij mee," antwoordde Hamilton op de vraag wat hij vond van P7. "Het was zo'n leuke sessie en het zag er aan het eind goed uit. Ik lag eerste na de eerste run. Ik wist dat ik nog sneller kon. Eerlijk gezegd denk ik dat ik eerste of tweede had kunnen worden in die sessie in dat laatste rondje. Maar de communicatie was behoorlijk waardeloos, het was moeilijk om te begrijpen. Toen ik bij de laatste bocht aankwam, stonden daar plotseling zeven auto's te slenteren. Mij werd verteld dat er bijna geen tijd meer was, dus daarom pushte ik. Achteraf blijkt dat we nog wel tijd over hadden. Natuurlijk vervolgens dat moment met George..."

Blij met droog weer

Russell blokkeerde Hamilton volledig aan het eind van SQ3 na Raidillon, waardoor laatstgenoemde tijd verloor. "Het maakt al niet meer uit," reageerde een ontmoedigde Hamilton of hij kon vertellen wat er met Russell gebeurde. Met zijn zelfvertrouwen zit het in ieder geval niet verkeerd: "Ik voel me geweldig in de auto, in wat voor omstandigheden dan ook. We zijn wat langzamer dan de Red Bulls in de middelste sector, maar niemand heeft nog met veel benzine aan boord gereden. Ik ben blij dat het nu even droog is. Hopelijk hebben we straks een goede race."