Lars Leeftink

Zaterdag 29 juli 2023 14:38 - Laatste update: 14:41

Volgens James Vowles, die dit jaar voor het eerst de teambaas is van Williams, zijn er te veel verschillende en tevens onrealistische doelstellingen bij Alpine. Dit heeft geleid tot het vertrek van meerdere mensen, waaronder teambaas Otmar Szafnauer, na de Formule 1 Grand Prix van België.

Pat Fry komt over van Alpine en wordt dus collega van Vowles, maar in gesprek met Autosport geeft Vowles aan dat dit hoe dan ook al de bedoeling was. "Ik ben er niet bij betrokken, maar het is duidelijk dat ze in veel pijn en moeilijkheden verkeren en een overgangsfase doormaken. Het enige dat ik kan zeggen, is dat Pat geen deel uitmaakt van die veranderingen waar ze doorheen gaan. Pat's beslissing werd vele maanden geleden genomen. Als je kijkt naar wat er destijds in de media gebeurde rond Alpine, kun je misschien zelfs pinpointen wanneer het gebeurde."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen na veroveren pole voor de sprintrace: "Omstandigheden waren lastig"

Het probleem

Volgens Vowles zijn de doelstelling die gesteld zijn niet realistisch of leggen ze te veel druk op het team. "Het is het niet goed afstellen van je doelstellingen: dit jaar moeten we derde zijn in het kampioenschap. Dat veroorzaakt de wrijving die je nu ziet, wat uiteindelijk resulteert in een beslissing. Het bestuur verwacht iets anders, de resultaten suggereren iets anders, en dan is er geen uitweg. Ik ben meer voor een proactieve aanpak, waarbij je als je ziet dat de ontwikkeling niet in de goede richting gaat, de verwachtingen van iedereen beheert en het pad toont dat je moet bewandelen om dat te veranderen. Ik geloof dat een reactieve aanpak nooit goed zal eindigen, fundamenteel gezien."

Vowles over Fry

Over de komst Fry, die overkomt van Alpine, is Vowles tevreden. "Sommigen zijn erg goed in het vinden van de laatste tien milliseconden. Anderen zijn erg goed in het opzetten van structuren en systemen, en hij behoort meer tot de laatste categorie. Wat ik zocht, was het volgende: ik geloof sterk in gedrag en karakter. Dit betekent dat je empowerment nodig hebt, je moet weten hoe je de volgende generatie mensen moet trainen, je weet hoe je structuur moet aanbrengen. Het gaat erom dat je een beleid hebt dat falen toestaat, zolang je het op de juiste manier vastlegt en erover praat. Pat heeft al die eigenschappen. Hij is niet politiek van aard, maar hij gaat gewoon door met zijn werk."