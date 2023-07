Lars Leeftink

Max Verstappen domineerde op vrijdag de kwalificatie voor de Grand Prix van België, maar had het op zaterdag tijdens de Sprint Shootout voor de sprintrace wat lastiger. De Nederlander kon met 0.011 seconden voorsprong Oscar Piastri achter zich houden voor pole position en was daar blij mee.

Na afloop liet Verstappen weten tevreden te zijn met zijn eigen prestatie. Het was namelijk weer lastig om de auto te controleren in de wisselende omstandigheden. "Het was behoorlijk lastig, ongeveer hetzelfde als gisteren. We konden vandaag echter wat later naar de slicks gaan, maar we zijn kalm gebleven en er was geen reden om veel risico te nemen. Mijn tweede sector was wellicht wat voorzichtig, maar we hebben nog steeds pole position. Dat is wat telt."

Goede start

Was het volgens Verstappen lastig om de droge baan te vinden? "Ja, het was lastig. De baan werd beter en beter, maar bocht acht en negen waren echt enorm glad. Daar heb ik wat tijd laten liggen, maar het is goed zo. Het is even afwachten of het aan het einde van de middag weer gaat regenen, maar het is in ieder geval een goed einde van de kwalificatie." Verstappen start vanaf P6 op zondag en vanaf P1 op zaterdagmiddag. De Nederlander weet dat een goede start belangrijk gaat zijn om een goed resultaat te boeken. "We willen een goede start hebben, zodat ik goed zicht voor mij heb. Dat wordt heel belangrijk."