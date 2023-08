Vincent Bruins

Max Verstappen zien we allemaal als Nederlander. Hij rijdt ook onder de Nederlandse vlag in de Formule 1, de Dutch Grand Prix wordt beschouwd als zijn thuisrace, hij is een supporter van PSV Eindhoven en hij is zelfs benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Maar hoe ziet de coureur van Red Bull Racing zichzelf eigenlijk?

Verstappen werd in het Belgische Hasselt geboren als zoon van een Nederlandse vader en een Belgische moeder. Vader Jos Verstappen debuteerde in de Formule 1 in 1994 als invaller voor JJ Lehto bij Benetton. Hij scoorde twee podiums als teamgenoot van Michael Schumacher. Daarna zou de Limburger slechts uitkomen voor achterveldteams, zoals Tyrrell, Arrows en Minardi. Jos nam deel aan het eerste seizoen van de A1 Grand Prix en won een race in Zuid-Afrika voor Team Nederland. Samen met Jeroen Bleekemolen en Peter van Merksteijn schreef hij de 24 Uur van Le Mans in de LMP2-klasse op zijn naam in 2008. Moeder Sophie Kumpen racete in de 90-er jaren op wereldkampioenschapsniveau in het karten. Haar neef Anthony Kumpen is een tweevoudig EuroNASCAR-kampioen en winnaar van de 24 Uur van Spa. Max komt dus uit een echte Nederlands-Belgische racefamilie.

Half-half

De regerend wereldkampioen reageerde op een opmerking bij Play Sports dat veel mensen hem beschouwen als een halve Belg of Vlaming: "Maar dat is ook zo. Ik heb altijd in België op school gezeten en gewoond. Mijn moeder is natuurlijk Belgisch en mijn halve familie is ook Belgisch. Ik vond het altijd een logische beslissing van mijn vaders kant om ook als Nederlander te beginnen. Ik denk dat het iets makkelijker was dan als Belg zijnde. Ik heb vroeger in mijn karttijd wel een paar keer met een Belgische licentie gereden. Maar je moet keuzes maken en uiteindelijk... Met de keuzes die ik heb gemaakt, ben ik heel blij. Maar uiteindelijk ben je toch half-half," aldus Verstappen.