Brian Van Hinthum

Zaterdag 29 juli 2023 07:02

De Grand Prix van België op het Circuit de Spa-Francorchamps is doorgaans een populaire bestemming onder Nederlandse fans en ook dit jaar zijn ze weer in grote getalen aanwezig. GPFans vroeg de fans op locatie wat een tochtje richting de zuiderburen nu zo bijzonder maakt.

Anno 2023 zijn Nederlandse fans natuurlijk op vele circuits goed vertegenwoordigd. Tijdens races in bijvoorbeeld Oostenrijk, Hongarije en natuurlijk Zandvoort is er vaak een zee aan Oranjesupporters aanwezig. Vanzelfsprekend is ook de Grand Prix van België onder Nederlanders een populaire bestemming, daar sommige Nederlanders al met een uurtje of anderhalf rijden op het iconische circuit kunnen staan. Rondom de kwalificatie van het sprintraceweekend op vrijdag spraken wij een aantal van deze supporters.

Andere sfeer dan Zandvoort

We vroegen hen wat de race in de Ardennen nu zo speciaal maakt. "We hebben 2021 meegemaakt, dat was een mega ellende. Vorig jaar waren we er, dat was fantastisch toen hij vanaf veertiende naar één reed. We hopen op een herhaling", opent de eerste Oranjefan. Hij krijgt aanvulling van zijn gezelschap. "Het is een circuit met een grote historie. Dat voel je en dat merk je. Het is af en toe wel een oude bende, maar dat draagt ook bij aan de charme. De organisatie eromheen en de auto's in de natte modder parkeren. Met alles eromheen merk je dat het af en toe wat aan het piepen en kraken is, maar dat heeft ook weer zijn charme. Wat hier gaaf is, ook al is het dichtbij Nederland, is dat je heel veel Verstappen-fans hebt, maar ook heel veel andere fans. Alles zit door elkaar. Dat is prettig. Zandvoort is één groot Oranjefeest. Ook leuk, maar ik vind dit meer charme hebben."

Minder fan van de Fransen

Even later komen we wat heren tegen die van het weekend in België gebruikmaken om eens lekker de bloemetjes buiten te zetten op de camping van Spa en op het circuit. "Wat is niet bijzonder? Het is Spa. Het is de mooiste baan die er is", klinkt het stellig. Hij wordt aangevuld door zijn vriend. "Het is lekker dichtbij, lekker op de camping en knappe Poolse vrouwen. Lekker een potje bier pakken met zijn allen." Ondanks de goede sfeer, wordt er ook een minder punt uitgelicht. "Als de Fransen er niet waren, was het een stuk beter geweest. Die Fransen zijn erg kut. Verder is het prima", wordt er gelachen. We vroegen om een toelichting. "Als je om één uur in je bed ligt en even lekker denkt bij te slapen, gaan zij door tot een uur of vijf 's ochtends. Daar word ik niet echt vrolijk van", klinkt de uitleg. Als de beide Alpines op zondag de race eindigen met een DNF, zijn de heren dan ook niet heel treurig. "De grindbak in! Dan zijn wij niet rouwig en trekken we nog een pilsje open", wordt er lachend besloten.