Vincent Bruins

Zaterdag 29 juli 2023 11:19 - Laatste update: 11:27

Alain Prost heeft gereageerd op het ontslag van de teambaas en de sportief directeur van Alpine. Prost won vier wereldkampioenschappen in de Formule 1. Zijn laatste kwam in 1993 met een Renault-aangedreven Williams. Van 1981 tot en met 1983 reed de Fransman al voor Renault en won toen negen Grands Prix.

Otmar Szafnauer ging vanaf 2009 bij Force India, wat later Racing Point en Aston Martin werd, aan de slag en speelde een cruciale rol in de opmars van het team. Hij verliet Aston Martin in januari 2022 en tekende een maand later bij Alpine om daar de rol van teambaas op zich te nemen. Alan Permane heeft vanaf 1989 zijn gehele Formule 1-carrière als engineer doorgebracht bij Alpine, wat daarvoor Renault, Lotus en Benetton is geweest, en werd uiteindelijk sportief directeur. Beiden zullen Alpine na de wedstrijd op Circuit de Spa-Francorchamps verlaten. Engineer Pat Fry zal ook de Franse renstal verlaten en neemt de rol als technisch directeur van Williams aan.

F1 is makkelijk

"Ik hou van dit team en om het tegenwoordig in deze staat te zien, vind ik zeer bedroevend," begon Prost, die van 2019 tot en met 2022 als adviseur werkte voor Renault en Alpine, tegenover L'Equipe. "Ze verdienen beter en ze hebben daar ook alle middelen voor. Volgens mij moet je kijken naar de geschiedenis om de problemen te begrijpen. Als je kijkt naar de grote successen van de afgelopen dertig jaar, dan zie je een simpele constructie, los van de auto-industrie, gebouwd rond drie of vier sterke persoonlijkheden die gekoppeld zijn aan een kampioenschapswinnende coureur. Tijdens mijn jaren bij Renault heb ik vaak genoeg op het hoofdkwartier gehoord dat F1 een makkelijke sport is. Een grote fout, zoals bewezen is door de laatste CEO Laurent Rossi." Rossi moest vorige week nog afscheid nemen van het Franse merk.

Incapabele leider

"Laurent Rossi is het perfecte voorbeeld van het Dunning-krugereffect: een incapabele leider die denkt zijn incompetentie te kunnen overkomen door zijn arrogantie en gebrek aan menselijkheid te tonen aan het personeel," vervolgde Prost. "Degene die achttien maanden de baas was van Alpine dacht dat hij alles vanaf het begin snapte, terwijl hij compleet op het verkeerde been stond. Zijn management heeft het momentum vanaf 2016 om podiums en een overwinning te behalen, gestopt." Esteban Ocon won in 2021 nog de Grand Prix van Hongarije. "Hopelijk zal de beslissing die vrijdag is genomen, een heilzame schok zijn voor het team." Prost legde verder uit dat Alpine de filosofie moet volgen die het had, toen Renault succesvol was met Fernando Alonso en teambaas Flavio Briatore.

Tijdelijke vervanging voor Szafnauer, Permane en Fry

Bruno Famin, de vice-president van Alpine Motorsports, neemt tijdelijk de rol van teambaas op zich vanaf de Nederlandse Grand Prix na de zomerstop. Julian Rouse, de directeur van de Alpine Academy, wordt tijdelijk de sportief directeur. Matt Harman vervangt Pat Fry en zal het technische team in Enstone leiden. Toen Rossi vorige week werd ontslagen, nam Philippe Krief de rol als CEO over.