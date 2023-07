Jan Bolscher

Vrijdag 28 juli 2023 22:31

Pierre Gasly heeft een indrukwekkende bijeenkomst georganiseerd ter ere van de in het harnas gestorven Anthoine Hubert en Dilano van 't Hoff. Beide coureurs kwamen op jonge leeftijd om het leven op het circuit van Spa-Francorchamps, waar dit weekend de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap Formule 1 wordt verreden.

Hubert kwam in 2019 op 22-jarige leeftijd om het leven bij een extreem ongelukkige crash tijdens de Formule 2-race op Spa. In een poging de gecrashte Giuliano Alesi te ontwijken raakte de Fransman de achterkant van de auto van Ralph Boschung, waarna hij in de bandenstapel terechtkwam en vervolgens terug de baan op gleed. De achteropkomende Juan Manuel Correa, rijdend met een onbestuurbare auto vanwege een gebroken voorwielophanging, kon vervolgens niets meer doen om Hubert te ontwijken. De 22-jarige coureur werd op hoge snelheid ter hoogte van Raidillon in een hoek van 86 graden geraakt, waarbij een enorme zijwaartse impact vrijkwam. Anderhalf uur na het ongeluk werd bekendgemaakt dat Hubert aan zijn verwondingen was overleden.

Hechte vriendschap

Gasly en Hubert zijn samen opgegroeid en waren hecht bevriend. Sinds het overlijden van Hubert heeft Gasly zijn landgenoot op verschillende manieren herdacht. Zo reed hij lange tijd met een eerbetoon aan Hubert op zijn auto en toen hij de overstap naar Alpine maakte deelde hij dit nieuws direct met de ouders van de overleden Fransman. Hubert maakte namelijk deel uit van het juniorenprogramma van Alpine. Dit jaar heeft Gasly daar een indrukwekkend eerbetoon aan toegevoegd: op donderdag werden mensen uit de Formule 1-, Formule 2- en Formule 3-paddock uitgenodigd om in een groep een ronde over het circuit te lopen, aangevoerd door de Fransman.

Dilano van 't Hoff

Het initiatief werd begin dit seizoen al op touw gezet, maar uiteraard werd er zonder aarzeling ruimte gemaakt om ook de recent overleden Van 't Hoff te herdenken. De 18-jarige Nederlander kwam eerder deze maand om het leven bij een crash in het Formula Regional European Championship op een soortgelijke manier als Hubert, op ongeveer dezelfde plek op het circuit. Gasly heeft na afloop van de ronde zijn dank uitgesproken richting alle deelnemers, en schreef trots te zijn op het feit dat de sport op dit soort momenten samenkomt.

Gasly legt bloemen op de plek waar Hubert om het leven kwam, 2023

Prachtig gebaar

Op donderdag sprak hij eerder al met de aanwezige media over het initiatief: "De gesprekken daarover zijn in het begin van dit seizoen begonnen. Iedereen weet hoe close ik was met Anthoine en hoe close hij was met het team [van Alpine]", klonk het tegenover onder andere GPFans. "Hij maakte onderdeel uit van het opleidingsprogramma en ook lange tijd van het team. Dit was al georganiseerd voor het tragische incident dat een paar weken geleden is gebeurd."

De Fransman vervolgde: "Ik denk dat het iets heel goeds is om iets te doen als community. Ook al is het maar een hardloopsessie, het is een manier om samen te komen met iedereen die onderdeel uit maakt van deze sport, van deze familie. Het is een goede manier om deze talenten te herinneren die ons te vroeg zijn ontnomen. Het was belangrijk voor mij, maar ook voor het team. Aan het eind van de dag is het een heel klein circus. Een paar honderd mensen die samen de wereld rondreizen en een uniek leven hebben. Het is goed dat we samen kunnen komen op dit soort momenten."