Jeen Grievink

Vrijdag 28 juli 2023 22:19 - Laatste update: 22:20

Charles Leclerc vocht in de eerste seizoenshelft van 2022 regelmatig met Max Verstappen om de overwinning, maar dit jaar moet hij zich eerder richten op Lewis Hamilton, die net als hij genoegen moet nemen met een plekje achter de Red Bull. Wie van de twee wereldkampioenen vindt Leclerc moeilijker te verslaan?

Vorig jaar ging Leclerc - met name in de eerste seizoenshelft - nog regelmatig wiel aan wiel met Verstappen, maar daar is dit seizoen nauwelijks sprake van. In België leek hij vandaag heel even op pole position af te stevenen - en hoewel hij die positie ook krijgt zondag, werd hij uiteindelijk wel verslagen door Verstappen. Leclerc zal ook weten dat hij zondag geen serieuze kans maakt op de overwinning, omdat Red Bull veel sneller is. De Monegask moet zich met name richten op coureurs als Hamilton. Maar hoe ziet hij de gevechten met Hamilton in vergelijking met Verstappen? Het Italiaanse Corriere Della Serra vroeg het hem.

Verstappen agressief, Hamilton slim

"Beiden hebben totaal verschillende rijstijlen", zo begint Leclerc de vergelijking tussen Hamilton en Verstappen. "Max gaat altijd tot het uiterste van wat de reglementen toelaten, ik hou van zijn aanpak. Hij is agressief en levert spectaculaire gevechten." Leclerc is echter van mening dat Hamilton het doorgaans wat slimmer aanpakt dan de Red Bull-coureur. "Lewis daarentegen is erg slim. Bijvoorbeeld in de manier waarop de auto door een bocht wordt gepositioneerd. Hij is minder agressief, maar denkt meer na. Als hij je niet op een bepaald punt inhaalt, is dat omdat hij een andere, gemakkelijkere plek bedenkt om aan te vallen", aldus Leclerc.

Verstappen niet onverslaanbaar volgens Leclerc

Hoewel de Ferrari-kopman momenteel meer vecht met Hamilton dan Verstappen, denkt hij niet dat de Nederlander onverslaanbaar is. "Hij is te verslaan, dat is ons al gelukt. Het is aan ons om de handen uit de mouwen te steken om hem en Red Bull terug te pakken", zo besluit de coureur uit Monte Carlo.