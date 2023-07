Jeen Grievink

Charles Leclerc heeft na dit jaar nog één seizoen over op zijn huidige contract met Ferrari - en dus wordt de Monegask ook regelmatig genoemd bij andere grote teams. Zo zou Mercedes mogelijk interesse hebben om hem op te pikken als vervanger van Lewis Hamilton, wiens toekomst nog steeds onduidelijk is.

Leclerc wordt geregeld in verband gebracht met een overstap naar een ander topteam. Red Bull Racing is al eens genoemd, maar voornamelijk komt de naam van Mercedes bovendrijven als er wordt gespeculeerd over een opvolger voor zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. Hoewel zowel Hamilton als Mercedes recentelijk meermaals hebben benadrukt door te willen gaan met elkaar, ontbreekt het belangrijkste nog altijd: een handtekening van beide partijen. Datzelfde is het geval bij Leclerc en Ferrari. Ook daar zit er nog geen schot in de onderhandelingen. Leclerc werd dan ook gevraagd naar zijn toekomst en de geruchten.

Leclerc weet niet wat Ferrari wil

Tijdens een interview met het Italiaanse Corriere della Serra wordt Leclerc geconfronteerd met de geruchten over de interesse van o.a. Mercedes. De Monegask zegt gevleid te zijn door de berichten, maar benadrukt ook dat hij nog steeds niet weet wat de plannen van Ferrari met hem zijn. "Het betekent dat ik mijn werk goed doe", zo zegt hij over de geruchten. "Maar deze geluiden brengen mij niet van m'n stuk, omdat ik weet wat ik wil." En wat Leclerc wil, is doorgaan bij Ferrari. Maar, dan moet dat wel wederzijds zijn. "Ik weet nog steeds niet wat Ferrari van me wil", zo laat hij de deur tot een transfer wel op een kier.

Contractgesprekken nog niet begonnen

Het contract van Leclerc bij Ferrari loopt na het seizoen van 2024 af, maar de 25-jarige coureur zou maar wat graag verlengen. Echter, de gesprekken zijn nog niet begonnen, zo bevestigt hij. "De besprekingen voor het contract zijn nog niet begonnen, maar voor mij is alles duidelijk", aldus Leclerc.