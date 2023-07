Vincent Bruins

Vrijdag 28 juli 2023 18:42 - Laatste update: 18:48

Sergio Pérez zal de Grand Prix van België aankomende zondag aanvangen vanaf de eerste startrij. Hij kwalificeerde zich als derde op de late vrijdagmiddag, maar vanwege een gridstraf voor Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen die ruim sneller was dan wie dan ook, zal hij in de startopstelling opschuiven naar de tweede plek. Charles Leclerc werd tweede in de kwalificatie, maar pakt daarmee dus pole position op Circuit de Spa-Francorchamps.

Pérez heeft nu een slechte run aan kwalificaties officieel achter zich gelaten. Vanaf de Grand Prix van Monaco tot en met de Britse Grand Prix kwam de Mexicaan vijfmaal achter elkaar niet in Q3 terecht. Hij crashte op het stratencircuit van Monte Carlo, bleef steken in Q2 in Spanje, had het lastig in wisselvallige omstandigheden in Canada, overschreed track limits in Oostenrijk en had wederom het geluk niet aan zijn zijde met de weersomstandigheden op Silverstone. In Hongarije kwalificeerde hij zich als negende en kwam uiteindelijk op het podium terecht. Pérez werd nu dus derde in de sessie die de startopstelling voor de Grand Prix van België bepaalt. Dankzij de straf van Verstappen zal het zijn eerste start vanaf de voorste rij zijn sinds zijn pole position in Miami.

Uitdagende kwalificatie

"Het was een uitdagende kwalificatie," zo begon Pérez tegenover negenvoudig Le Mans-winnaar Tom Kristensen. "We begonnen op de intermediates en de baanomstandigheden waren eerst lastig. We dachten dat het veel sneller veel droger zou worden, maar het duurde lang. Zelfs aan het eind van Q3 was het nog lastig. Bochten acht en negen [Les Combes] waren vooral moeilijk, maar het is een prima resultaat. Een beetje zonde dat ik Charles niet heb kunnen pakken, maar als je kijkt naar de omstandigheden, dan is dit prima."