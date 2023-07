Jan Bolscher

Vrijdag 28 juli 2023 16:29

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vertelt dat Daniel Ricciardo in ieder geval niet voor 2025 naast Max Verstappen zal komen te zitten. Daarmee geeft hij nog maar eens aan dat Sergio Pérez zeker is van zijn plekje voor 2024, maar bevestigt hij tegelijkertijd dat de Australiër inderdaad een van de kanshebbers is.

Ricciardo heeft in Hongarije zijn rentree in de Formule 1 gemaakt bij het team van AlphaTauri als vervanger van Nyck de Vries, nadat de Australiër eerst zes maanden langs de zijlijn doorbracht als derde coureur voor Red Bull Racing. De terugkeer van Ricciardo kwam gelijktijdig met een slechte reeks van Sergio Pérez. De Mexicaan wist zich maar liefst vijf races op rij niet bij de eerste tien te kwalificeren, waar teammaat Verstappen telkens pole position pakte. Pérez heeft deze reeks in Hongarije inmiddels doorbroken, maar geruchten dat Ricciardo in de AlphaTauri is gezet om in 2024 het stoeltje naast Verstappen over te kunnen nemen, doen sindsdien hardnekkig de ronde.

Artikel gaat verder onder video

Mogelijke kanshebbers

Pérez heeft echter een contract tot en met eind 2024, en zowel Horner als Red Bull-topman Helmut Marko hebben recent meerdere keren op laten tekenen dat Pérez zich geen zorgen hoeft maken. Het verleden heeft echter ook meer dan eens bewezen dat dergelijke woorden vanuit de Red Bull-top niet altijd garantie bieden. In België krijgt Horner daarom de vraag of als om wat voor reden dan ook het stoeltje van Pérez vrij komt in 2024, Ricciardo dan de eerste in de rij is, of dat er ook andere kandidaten worden overwogen.

Niet voor 2025

"Daniel heeft het stoeltje niet gekregen omdat hij het ziet als een mogelijkheid om de komende vijf jaar een coureur voor AlphaTauri te zijn", klinkt het tegenover onder andere GPFans. "Hij ziet het als de snelste route om in de Red Bull te komen. Dat is zijn doel voor 2025, want dan hebben we een open vacature. Daniel heeft de kans gekregen om tot het einde van het jaar te bewijzen dat hij zijn vorm niet is verloren en daarna zal er een beslissing genomen worden. Maar hij blijft nog 12 maanden in dat stoeltje zitten. Het is vrij duidelijk dat AlphaTauri-coureurs, en daarvoor Toro Rosso-coureurs, worden opgeleid als eventuele coureurs voor Red Bull Racing. Dat weet Daniel en dat is zijn perspectief, maar het zal in ieder geval niet voor 2025 gebeuren", aldus de Brit.