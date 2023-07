Vincent Bruins

Mercedes heeft laten weten dat het alle opties openhoudt bij de ontwikkeling van de Formule 1-auto van volgend jaar. Omdat het Duitse team dit seizoen nog geen overwinning heeft binnengesleept, is het elk concept aan het evalueren. Dat vertelde teambaas Toto Wolff. Hij wil natuurlijk dat Mercedes meteen competitief is in 2024.

Lewis Hamilton, die afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Hongarije de eerste pole position van 2023 voor Mercedes pakte, maar in de race terugzakte naar P4, zei al tegenover Sky Sports F1 dat zijn team qua ontwikkeling dezelfde richting moet opgaan als Red Bull Racing: " Ik heb het gevoel dat ik mezelf steeds herhaal. Ik moet de jongens gewoon blijven vertellen: 'We moeten ook die kant op gaan'." Hamilton heeft namelijk door dat de RB19-bolide veel downforce genereert met de vloer en hij hoopt dat Mercedes dit kan reproduceren.

Geen middel onbeproefd

"Ik denk dat we veel veranderingen nodig hebben voor 2024," zo begon Wolff tegenover Autosport. "En de richting die het team heeft genomen in de ontwikkeling, is echt heel interessant. We zien kansen en we deinzen nergens voor terug. We laten geen middel onbeproefd en we bekijken elk concept dat we op de andere auto's hebben gezien. Of [het concept] nou goed genoeg is of niet, en of we er iets aan hebben of niet. [Dat doen we] zonder ons te laten afleiden van de manier waarop we werken en de manier waarop we analyseren. We gaan er goed uitkomen."

Bittere realiteit

Wolff moest op de Hungaroring aanzien hoe Max Verstappen won met een enorme voorsprong van 33.731 seconden op de McLaren van Lando Norris. Sergio Pérez completeerde het podium en nog een paar seconden daarachter kwam Hamilton over de finish. "Wanneer je een auto op kop hebt die 39 seconden voor ligt en waarschijnlijk voor het grootste deel van de race nog aan het cruisen was ook, dan is dat een bittere realiteit," vervolgde de teambaas. "Maar het is een meritocratie en zolang je alles doet binnen de reglementen, dan weet je dat je het over het algemeen beter hebt gedaan," zo wijst Wolff naar Red Bull. "We moeten dat gewoon erkennen."