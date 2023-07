Vincent Bruins

Donderdag 27 juli 2023 06:34

Sergio Pérez is momenteel bezig aan zijn derde seizoen bij Red Bull Racing. Volgens hem gaat het bij de Oostenrijkse renstal er heel anders aan toe dan bij bijvoorbeeld Ferrari, Aston Martin of Mercedes. De 33-jarige uit Guadalajara vindt dat je alleen bij Red Bull kan zitten, als je daar mentaal sterk genoeg voor bent. Ook verwacht hij dat bijna alle coureurs door het ijs zouden zakken als teamgenoot van Max Verstappen.

Pérez tekende eind 2020 voor de energydrankfabrikant als vervanger van Alexander Albon. Al in zijn zesde wedstrijd voor Red Bull pakte hij de overwinning in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Na nog eens vier podiums werd hij uiteindelijk vierde in het kampioenschap van 2021. In 2022 stond hij nog veel vaker op het podium, elf keer om precies te zijn, en schreef hij de Grands Prix in Monaco en Singapore op zijn naam. Pérez werd dat seizoen derde in de eindstand. Momenteel ligt hij tweede in de tussenstand van 2023 na het winnen van de races in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan. Tot en met de Grand Prix van Miami leek Pérez echt de strijd aan te kunnen gaan met Verstappen, maar inmiddels is de achterstand opgelopen tot 110 punten.

Artikel gaat verder onder video

Mentaal sterk bij Red Bull

"90% van de coureurs zou naast Verstappen door het ijs zakken," vertelde Pérez tegenover Mundo Deportivo. "Als je mentaal niet sterk bent, dan kun je niet bij Red Bull zitten. Je moet de druk waar je onder staat, niet onderschatten. Red Bull is een team waarbij je bij een slechte sessie meteen vijf coureurs in je nek hebt hijgen. Er is een constante druk van de pers. In deze drie jaar heb ik dit nog nooit eerder bij een ander team gezien. Bij Ferrari, Aston Martin, Mercedes, noem het maar op, hebben al hun coureurs slechte momenten gehad, maar daar is het oké. Het is niet zoals bij Red Bull, waar je meteen het team moet verlaten, als je een slecht moment hebt."

OOK INTERESSANT: Wolff over reden van stoeltje Ricciardo bij AlphaTauri: "Kijken of hij Pérez kan opvolgen"

Verstappen verslaan

"Ik zeg niet geen enkele coureur, maar er zijn maar weinig coureurs op de huidige grid die Verstappen met dezelfde auto kunnen verslaan," vervolgde de Mexicaan. "Mensen die op de bank zitten en naar de race kijken, onderschatten hoe gevoelig coureurs zijn voor de set-up. Er zijn auto's die het je makkelijker maken, er zijn momenten in het seizoen dat je comfortabeler bent met de auto, maar als het uit de hand begint te lopen, dan moet je veel compenseren voor het gedrag van de auto en dat is niet iets natuurlijks. En uiteindelijk begin je hele kleine verschillen te zien die heel groot worden. Ik ben kalm, omdat ik het beste uit mezelf haal. De meningen van toeschouwers zullen er altijd zijn en dat is normaal. Ik concentreer me op mezelf."