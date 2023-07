Lars Leeftink

Volgens Jos Verstappen is zoon en tevens tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen niet echt anders geworden sinds hij een populaire topsporter is geworden. Jos weet wel wanneer Max 'niks met de Formule 1' te maken wil hebben.

Verstappen is de laatste jaren het gezicht van de Formule 1 geworden. Daar waar dit eerst Michael Schumacher was, kreeg hij Sebastian Vettel als opvolger. Fernando Alonso hoorde daar ook bij, terwijl tussen 2014 en 2020 Lewis Hamilton de meest succesvolle en populaire coureur was. Vanaf het seizoen 2021 kan er echter bijna niemand meer in de buurt komen van Verstappen. Eind 2021 werd hij na een fantastisch seizoen wereldkampioen, terwijl hij in 2022 dominant zijn tweede titel op rij veroverde. In 2023 is hij nog dominanter en won hij negen van de elf races. De overige twee races eindigde hij op P2.

Is Verstappen anders geworden?

In de F1 Nation-podcast krijgt Jos Verstappen de vraag of zijn zoon veranderd is sinds hij in de Formule 1 een grote naam is geworden. "Voor mij is Max niets veranderd. Als hij thuis is, rijdt hij geregeld op de simulator. Dat vindt hij geweldig. Daarnaast is hij nog steeds heel relaxed. Ik bedoel, het team heeft een fantastische auto gebouwd. Max steekt er veel moeite in en die combinatie levert resultaten op."

Alleen in het weekend gefocust op racen

Jos Verstappen geeft ook toe dat Max Verstappen niet iemand is die zeven dagen in de week met zijn sport bezig wil zijn. Als het raceweekend dan daar is, is hij vervolgens nergens anders mee bezig. "Hij is erg gefocust en hij houdt van racen. Gedurende de week wil hij niets met Formule 1 te maken hebben. Maar als het eenmaal weekend is, staat hij er. En dat is wat hij wil, als je het mij vraagt. Als hij er is, is hij gefocust. Maar zodra de finishvlag gezwaaid is, is het klaar voor hem. Dat is zijn kracht."