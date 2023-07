Lars Leeftink

Toto Wolff is van mening dat Spa-Francorchamps snel moet veranderen na een aantal dodelijke incidenten en enorme crashes, vooral bij Eau Rouge. De uitspraken van de teambaas van Mercedes komen vlak voor de Formule 1 Grand Prix van België.

Bij het recente Formula Regional-evenement op het Belgische circuit kwam de Nederlandse racer Dilano van 't Hoff om het leven bij een crash. Dit gebeurde bij Eau Rouge, op vergelijkbare manier met de crash waarbij Anthoine Hubert in 2019 om het leven kwam in de Formule 2. Er zijn ook incidenten met meerdere auto's geweest die hebben geleid tot blessures tijdens endurance races, die weinig gelegenheid geeft voor fouten of uitstapjes. Dit betekent dat auto's vaak terug blijken te stuiteren op de baan, pal voor het tegemoetkomende verkeer. Zowel de gecrashte bestuurder als de coureurs die eraan komen komen daardoor in een zeer kwetsbare positie.

Wolff wil verandering

De teambaas van Mercedes is fan van de uitdaging van Spa en Eau Rouge-Raidillon, maar geeft toe dat deze bocht moet worden gewijzigd voor de veiligheid van de coureurs. Dit is namelijk in het belang van de coureurs, aldus Wolff. "We moeten er zeker over nadenken. We houden van het circuit en als coureurs hielden we allemaal van Eau Rouge. Dat hoort er ook bij. Maar nu kunnen we het niet zomaar laten zoals het nu is. We moeten veranderingen doorvoeren. Twee jonge coureurs zijn daar om het leven gekomen. Het is noodzakelijk om samen met Spa van baan te veranderen."

F1 Grand Prix België 2023

De Formule 1 trekt komend weekenden naar de Ardennen voor de Grand Prix van België, waar het derde sprintraceweekend van het seizoen gehouden gaat worden. De weersvoorspellingen geven aan dat er op vrijdag en zaterdag meer dan 80% kans op regen is, terwijl er op zondag meer dan 60% kans op regen is. Gezien het weer en het format van het weekend, met twee kwalificaties en twee races, kan het een chaotisch en onvoorspelbaar weekend worden.