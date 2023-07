Lars Leeftink

Dinsdag 25 juli 2023 13:03

Het afgelopen weekend was het de zon die de Formule 1 Grand Prix van Hongarije op twee van de drie dagen domineerde. Komend weekend gaan we tijdens het raceweekend in België echter amper zon zien. Sterker nog: het weer gaat er waarschijnlijk voor zorgen dat een al chaotisch sprintraceweekend nog chaotischer en onvoorspelbaarder gaat worden.

Het afgelopen weekend in Hongarije bleek vooral de vrijdag regenachtig te zijn. De eerste vrije training werd door regen verstoord, terwijl de overige sessies droog waren. Sterker nog: op zaterdag en zondag was het warm en zonnig in Boedapest, waar Max Verstappen eenvoudig de race won na tijdens de kwalificatie nog verslagen te zijn door Lewis Hamilton. Komend weekend hoeven de coureurs, fans en teams geen zon te verwachten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Newey trots op Red Bull na nieuwe record: "Had hier nooit van kunnen dromen"

Weerbericht raceweekend in Spa

Tijdens het sprintraceweekend lijkt het erop dat er amper een sessie droog gaat verlopen. De temperatuur gaat het hele weekend ongeveer op 20 graden Celsius uitkomen, waardoor dat het minste probleem zal zijn voor de coureurs. Er wordt veel wind, regen en onweer verwacht, met op vrijdag zelfs kans op storm. Op vrijdag is er 87% kans op regen, op zaterdag 85% kans op regen en op zondag 66% kans op regen. Het weer, in combinatie met het format van het weekend, kan wel eens voor een onvoorspelbaar weekend gaan zorgen.