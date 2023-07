Jeen Grievink

Dinsdag 25 juli 2023

Sergio Pérez voelt de druk op zijn schouders steeds verder toenemen. De Mexicaan kent een wisselvallig seizoen en wordt - hoewel hij nog steeds tweede staat in het kampioenschap - steeds vaker in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. Eddie Jordan wijst echter een opvallende kandidaat aan om het stoeltje over te nemen: Oscar Piastri.

De druk op de schouders van Pérez begon steeds verder toe te nemen naarmate hij zijn sterke vorm begon te verliezen gedurende het huidige seizoen. De 33-jarige coureur begon sterk en wilde dan ook een gooi doen naar de wereldtitel, maar nog voor de zomerstop heeft hij deze plannen al in de ijskast moeten zetten. De laatste weken laat Pérez veelvuldig steken vallen, met name tijdens de kwalificaties. Ook afgelopen weekend stelde hij teleur. Hij crashte - nota bene bij het debuut van Daniel Ricciardo bij AlphaTauri - op vrijdag en kwam tijdens de kwalificatie niet verder dan P9. Er wordt dan ook veelvuldig gespeculeerd over zijn toekomst en voormalig teambaas Jordan doet nu een bijzondere duit in het zakje.

Piastri voegt zich bij rijtje potentiële kanshebbers

In de voorbij weken wordt de naam van Ricciardo veelvuldig genoemd als kansrijke opvolger van Pérez bij Red Bull. In zijn kielzog worden ook de namen van Yuki Tsunoda en Lando Norris genoemd. Zelfs de namen van Charles Leclerc en Lewis Hamilton zijn de revue al eens gepasseerd, maar van hen lijkt het vrijwel zeker dat zij niet op korte termijn naar de Oostenrijkse renstal verkassen. Een naam die we echter nog niet eerder hebben gehoord, is die van Piastri. En laat de coureur van McLaren nou juist een perfecte kandidaat zijn. Dat zegt Jordan, die weet dat Piastri via manager Mark Webber een ex-Red Bull-coureur in de arm heeft.

Piastri "ster in wording" volgens Jordan

Piastri past op meerdere manieren goed bij Red Bull Racing. Met zijn 22 jaar is hij toekomstbestendig en daarnaast laat hij de laatste weken een uitstekende vorm zien. Maar met Webber aan zijn zijde heeft hij een bijzonder goede ingang bij Red Bull, zo denkt Jordan. De ex-teambaas ziet Piastri dan ook wel naast Verstappen kruipen in de nabije toekomst. "Ik denk dat hij een grote ster in wording is, ik ben echt weggeblazen door deze jonge jongen. Hij is één van de coureurs die ik Max wel zie uitdagen in de toekomst", zo zegt Jordan bij talkSPORT.

Jordan zou "niet verbaasd" zijn als Red Bull Piastri kiest

Jordan denkt dat Webber zijn invloed kan gebruiken om Piastri bij Red Bull te krijgen. "We zagen hoe hij hem bij McLaren kreeg. Wees niet verbaasd als er een stoel vrij is bij Red Bull, daar waar Mark vroeger ook zat, dat hij (Piastri, red.) genoemd wordt bij het grote publiek in de toekomst."

Ricciardo gaat niet gebeuren

Op dit moment wordt Ricciardo veelvuldig genoemd als opvolger van Pérez, maar dat ziet Jordan niet gebeuren. "Ik zie dat niet gebeuren, ze hebben die kans voorheen gehad en Red Bull gaat normaal gesproken niet terug in de tijd, zij hebben een enorm toekomstgericht beleid", zo legt Jordan uit.

Webber brengt Piastri naar Red Bull

De 75-jarige Ier zet dan ook zijn geld op Piastri als toekomstige teamgenoot van Verstappen. "Als er een kans komt bij Red Bull, brengt Mark Webber deze jongen (Piastri, red.) naar voren. Hij haalde hem hier naartoe vanuit Australië en kijk wat voor een revelatie hij is vandaag de dag", aldus Jordan.