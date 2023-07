Brian Van Hinthum

Maandag 24 juli 2023 14:59

Lando Norris wist zondag in Boedapest als tweede over de streep te komen tijdens een mooie Grand Prix van Hongarije en daarmee was hij de enige Brit die naar het podium wist te rijden. Na afloop ging het ook over Lewis Hamilton en de McLaren-coureur deelt een subtiele sneer uit aan zijn landgenoot.

Het zijn mooie tijden voor McLaren en Norris in de Formule 1. Na een bijzonder belabberde start van het seizoen weet de Britse renstal aan de hand van een aantal zeer goed aanslaande upgrades het gat met de voorkant van de grid enorm te verkleinen en dat zorgt er ineens voor dat Norris en Oscar Piastri de afgelopen races meestrijden om de plekken op het podium in plaats van de achterste plekken. Tijdens de Grand Prix van Hongarije resulteerde dat in een keurige tweede plek voor Norris.

Medelijden Verstappen

Na een uitstekende start pakte hij landgenoot Hamilton en gaf hij zijn tweede plaats nimmer meer uit handen. Max Verstappen is gelukkig voor zijn maatje en geeft op de persconferentie aan dat hij aan het begin van het seizoen medelijden had met zijn generatiegenoot. "Sommige dingen vallen nu eenmaal buiten je controle. Eerlijk gezegd had ik in de eerste paar races medelijden met je, want het was echt niet leuk om daarin te rijden", zegt Verstappen richting Norris.

Sneer naar Hamilton

Die woorden zorgen voor een instemmende Brit. Hij kan het echter vervolgens niet laten om een sneer richting landgenoot Hamilton, die door zijn vierde plek in Boedapest niet aanwezig was op de persconferentie, uit te delen. "Dat was het inderdaad niet, dat weet ik. Gisteren was Lewis aan het klagen hoe lastig het is om buiten de eerste positie te eindigen. Probeer eens als negentiende of twintigste te racen. Dat heeft hij nooit gedaan in zijn leven. Dat is het enige ding dat Lewis niet gedaan heeft in de Formule 1", besluit hij.