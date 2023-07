Vincent Bruins

Maandag 24 juli 2023 14:17 - Laatste update: 14:18

De Formule 1 wordt steeds maar populairder en organiseert meer Grands Prix dan ooit tevoren. Aankomende november keert de koningsklasse van de autosport voor het eerst sinds de 80-er jaren weer terug in Las Vegas. Niet iedereen is daar echter blij mee. Eigenaren van casino's en restaurants zouden namelijk bedreigd zijn door Liberty Media.

De eigenaar van de Formule 1 heeft naar verluidt een brief gestuurd naar de horecagelegenheden die aan het stratencircuit van de gokstad liggen. Dat wist de New York Post te melden. In die brief zou staan dat eigenaren van de horecagelegenheden ontzettend veel geld moeten ophoesten, anders wordt hun zicht op de baan van de Las Vegas Grand Prix op welke manier dan ook geblokkeerd.

Met lichten verblinden

In het voorstel van de Formule 1 zou staan dat horecagelegenheden 1500 dollar per persoon moeten betalen. Dat betekent dat als er bijvoorbeeld ruimte is voor 5000 personen in een casino, dan moet dat casino 7,5 miljoen dollar aan vergoedingen betalen aan Liberty Media. Ze zouden gewaarschuwd hebben obstructies te plaatsen, zoals barricades en steigers, om ervoor te zorgen dat gasten van restaurants en casino's de wedstrijd niet kunnen zien, als ze de vergoedingen niet betalen. Naar verluidt is er zelfs gedreigd met lichten die gasten van horecagelegenheden aan het stratencircuit verblinden. "Het is krankzinnig dat ze geld vragen voor een openbaar evenement dat plaatsvindt op straat," reageerde een casino eigenaar.

Meer kritiek

Het is niet de eerste keer dat de Grand Prix in de Amerikaanse staat Nevada onder vuur ligt. Sommige bewoners hebben de buik alweer vol van alle poespas die bij het organiseren van de Formule 1-race komt kijken. Daarnaast is er veel kritiek gekomen op de prijzen van de tickets die meerdere duizenden dollars kunnen kosten. Ook zorgen wegwerkzaamheden die nodig zijn voor de Grand Prix, voor problemen bij taxichauffeurs: "Het is ontzettend frustrerend," vertelde Bridget Clayton van Uber en Lyft tegenover 8 News Now. "Het kost enorm veel tijd. Je staat alleen maar vast. Je kan er niet omheen, dus draai je verlies. Zo moet je soms een bocht naar rechts nemen om de wegwerkzaamheden te vermijden en dan kom je op een achterweggetje uit die dan weer geblokkeerd is." Andere chauffeurs zijn het met Clayton eens en hebben het gevoel er niet aan te kunnen ontsnappen. "Ik probeer twintig ritten [per dag] te doen, maar dat gaat zo niet. Mensen zijn geld aan het verliezen."