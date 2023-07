Kimberley Hoefnagel

Volgens Lucas di Grassi moeten teams zich bij het kiezen van een nieuwe coureur meer focussen op de data, alvorens ze een coureur binnenhalen. Dit had in het geval van Nyck de Vries wellicht het verschil kunnen maken, zo vertelt hij in gesprek met GPFans.

Vorige week kondigde het team van AlphaTauri aan dat De Vries vanaf de Grand Prix van Hongarije vervangen zou worden door Daniel Ricciardo. Niet lang na die aankondiging reageerde Di Grassi op Twitter op de beslissing: "Als je een coureur na tien races ontslaat, toont dat aan dat het proces van het nemen van de beslissing om iemand aan te nemen verkeerd is. In het motorracen wordt er te veel vertrouwd op het instinct, één ronde of één raceresultaat. In plaats van dat er gekeken wordt naar de norm van een coureur op de lange termijn. Er is zoveel methodologie en data om de auto sneller te maken, maar zo weinig om de juiste coureur te kiezen."

In een exclusief interview met GPFans verklaart Di Grassi wat hij met die tweet precies bedoelde. Gevraagd of hij vindt dat AlphaTauri in de eerste plaats een fout heeft gemaakt door De Vries aan te nemen, reageert hij: "Ik weet het niet, maar ik zou Nyck niet aannemen op basis van zijn resultaat op Monza, omdat het een uitzondering zou kunnen zijn. Je hebt niet genoeg statistieken om de juiste beslissing te nemen op basis van één race, dus wat ik zou doen als ik Helmut Marko was... Nyck reed een goede race in Monza, ik zou hem nog een race geven en dan kijken of het echt een uitzondering was of dat hij consistent presteert, voordat ik hem aan zou nemen."

Nyck de Vries in de Williams in Italië.

"Ik zie dit veel vaker", benadrukt de voormalig Formule 1-coureur. "Ik zie veel mensen aangenomen worden na één test of één race. Je verrijd één goede test en opeens ben je de koning van de wereld. Je verrijd een slechte test en opeens ben je nergens meer." Di Grassi verklaart dat hij in zijn carrière ook veel tests heeft verreden, waarvan de één beter ging dan de andere. "Eén test kan de richting van je carrière veranderen. Soms komt het door een circuit dat je niet goed kent, soms is er iets met de auto en soms is het niet de juiste set-up voor jou. Er zijn veel verschillende manieren om ernaar te kijken."

Al met al heeft Di Grassi het gevoel dat teams de manier waarop ze hun driver line-up samenstellen, drastisch moeten veranderen. Ze moeten volgens hem meer gebruik maken van de juiste methodologie en de beschikbare data. "Het gaat vaak om het gevoel en om: 'Oh, die gast is erg snel, dus wil ik hem aannemen.' Misschien is hij wel snel, maar scoort hij geen punten of crasht hij elke race." Ook kan het zomaar voorkomen dat een coureur over één ronde snel is, maar vervolgens niets kan tijdens de race. "Een goed voorbeeld hiervan was [Jarno] Trulli. Trulli was extreem snel over één ronde, maar geen erg goede racer. Toch bleef hij tien jaar, of langer, in de Formule 1 omdat hij erg goed was over één ronde. Er zijn veel van dat soort gevallen." Volgens de Braziliaanse coureur kun je als team veel assertiever zijn als je meer data gebruikt dan nu het geval is. "Daar ging mijn tweet over."

Meer tijd voor De Vries?

Gevraagd of De Vries meer tijd had moeten krijgen, reageert de Mahindra-corueur: "Ik weet niet wat het prestatieverschil was, ik weet het niet. Ik ken Nyck van vorig jaar, omdat we in dezelfde auto reden. Hij was mijn testrijder toen ik in de Audi zat, dus ik weet dat Nyck een goede coureur is. Hij had een goed seizoen toen hij de titel won in seizoen zeven, maar het ging niet goed in seizoen acht. toen was hij de laatste van de wagens met een Mercedes Powertrain. Hij had goede en slechte seizoenen en ik denk dat hij een goede coureur is. Op sommige circuits, zoals Saoedi-Arabië, was hij echt indrukwekkend. Maar op andere circuits was hij nergens. Ik heb niet genoeg gegevens om te beoordelen hoe hij het deed in de Formule 1, want ik volg het niet zo nauw, dus ik weet niet of hij de prestaties al dan niet had om nu al weggestuurd te worden."