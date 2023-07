Kimberley Hoefnagel

Vrijdag 21 juli 2023 10:04

Dan Ticktum leeft mee met Nyck de Vries, maar snapt dat de renstal niet de tijd had om te wachten tot Nederlander op het juiste niveau zat. De voormalig Red Bull-junior stelt daarnaast dat coureurs met regelmaat slecht behandeld worden.

Het Formule 1-avontuur van De Vries zit er na slechts tien races met AlphaTauri alweer op. Een hoop prominente figuren in de racerij hebben de afgelopen week op het nieuws gereageerd, en de algemene consensus is dat het een redelijk wrede beslissing was van Helmut Marko en AlphaTauri. Als er iemand is die weet hoe hard de Red Bull-familie kan zijn, dan is het Ticktum wel. De Britse coureur werd in 2017 binnengehaald als de nieuwste aanwinst van het Red Bull Junior Team en werd gezien als een groot talent. Zijn resultaten in de Japanse Super Formula vielen echter tegen, waarna Red Bull hem halverwege 2019 aan de kant schoof.

"Ik wil er niet te veel over zeggen. Het enige wat ik wil zeggen, is dat Nyck overduidelijk een erg goede coureur is, dat heeft hij in verschillende categorieën bewezen", vertelt Ticktum in een exclusief interview met GPFans. "Wat betreft zijn meedogenloosheid heeft Helmut Marko het overduidelijk nog steeds. Ik heb de afgelopen seizoenen niet veel van dit soort acts gezien, dus ik dacht dat hij op zijn oude dag wellicht wat zachtaardiger aan het worden was, maar hij heeft het nog steeds."

AlphaTauri kan niet wachten op De Vries

Hoewel Ticktum met De Vries meeleeft, begrijpt hij ergens ook wel waar de beslissing vandaan komt. "Als je Red Bull, AlphaTauri - deze grote bedrijven, grote fabrikanten, hoe je ze ook wilt noemen - vertegenwoordigt, dan kunnen ze het zich niet veroorloven om een ​​half seizoen of een heel seizoen te verspillen aan een coureur die nog op snelheid moet komen." Hij twijfelt er niet aan dat De Vries uiteindelijk wel op het juiste niveau had gekomen. "Maar ik denk dat hij het gewoon moeilijk heeft gehad."

"Ik weet niet of het de druk is. Het is overduidelijk dat de AT04 dit jaar behoorlijk moeilijk te besturen was, dus dat helpt ook niet", vervolgt de Brit. "Maar ze kunnen het zich niet veroorloven om te wachten. Ze hebben iemand nodig die in kan stappen en meteen snel is. De Vries heeft duidelijk veel ervaring, hij heeft veel dingen gewonnen, deed het goed in Monza. Ik denk dat ze voorspeld hadden dat hij er wat sneller zou staan dan het geval is. Ze hebben andere mensen in beeld, [Liam] Lawson en Ricciardo, die ook zeer goede coureurs zijn. Ze hebben het geduld gewoon niet, ze moeten er meteen staan."

Mentale gezondheid in de motorsport

Gevraagd wat voor invloed dit soort situaties hebben op de mentale gezondheid van een coureur, reageert hij: "Ik denk dat we eerlijk gezegd zelfs in de beste omstandigheden behandeld worden als vervangbare objecten. Er is natuurlijk een balans, maar velen van ons besteden 15 jaar van ons leven om op het punt te komen dat we een ​​professionele coureur zijn die betaald wordt. Het vergt veel opofferingen in je jeugd, hard werk en veel geld om daar te komen - of het nu gaat om geld van je familie, sponsoren of iets anders. Het is een hele lange reis."

"En als je de top bereikt, word je vaak als stront behandeld, vrees ik. Maar dat hoort nu eenmaal bij het spel", geeft de Formule E-coureur toe. "De besten gaan naar de top, en je moet proberen daar te blijven, maar het is zwaar. Er is veel druk", benadrukt Ticktum. "Vooral in zijn positie. Ik bedoel, hij denkt: 'Geweldig, ik heb deze gouden kans.' Maar twee races later beoordelen mensen hem al en hijgen alle media in zijn nek, het is verschrikkelijk om eerlijk te zijn. Dus wat dat betreft, heb ik een beetje medelijden met hem." De NIO-coureur benadrukt nogmaals dat het niet gaat om hoe goed De Vries is als coureur. "Maar het is helaas niet helemaal gelukt, wat jammer is. "