Kimberley Hoefnagel

Zondag 16 juli 2023 09:30

Dan Ticktum was na afloop van de eerste E-Prix van Rome niet te spreken over de veiligheid op het Italiaanse circuit. Daarnaast is de Brit absoluut niet blij met de manier waarop er op dit moment geracet wordt in de elektrische klasse.

Een aantal minuten na de start van de eerste E-Prix van Rome ging het flink mis. Bird verloor zijn wagen in bocht 6, waarna hij de muur raakte en op de racelijn terechtkwam. Robin Frijns, Sébastien Buemi, Edoardo Mortara en António Félix da Costa reden er vervolgens vol op in. De megacrash zorgde voor een hoop schade en tevens een hoop uitvallers, maar gelukkig vielen er geen slachtoffers. Slechts veertien coureurs wisten uiteindelijk de finishlijn te halen. "Allereerst ben ik blij dat iedereen oké is", reageerde Ticktum na afloop van de race tegenover GPFans.

Artikel gaat verder onder video

"Dit is het tweede seizoen op rij waar bijna de helft van de grid de finish niet haalt. Deze baan was al te gevaarlijk in een Gen 2-auto. Ik weet niet waarom we hier terugkomen met minder grip en meer vermogen. Ik weet niet wie deze beslissingen neemt, maar het is voor iedereen die een stel hersenen heeft duidelijk ​​dat dit geen veilige baan is om naar terug te keren." Er moet echt iets veranderen, zo stelde Ticktum. "Je kunt geen blinde bocht hebben als je 240 kilometer per uur rijdt, dus dat is ten eerste belachelijk."

Dan Ticktum in Rome.

Ticktum klaar met de huidige manier van racen

"Ten tweede, ben ik klaar met hoe we nu racen", vervolgde de Brit. "Met name dit seizoen is het slecht geweest, met de Gen 2 was het zo erg nog niet. We zijn altijd aan het sparen en ik weet dat dat onderdeel uitmaakt van de Formule E. In de juiste verhoudingen werkt het best goed, maar nu is het zo dat de races onvoorspelbaar en sporadisch zijn." Dat werkt met name in zo'n blinde bocht niet mee. "Mensen rijden achteruit, stoppen de ene ronde en de volgende ronde kan de bocht compleet anders zijn. Ik kan niet precies zeggen wat ik wil zeggen, omdat het dan de headlines zou halen en ik misschien nooit meer een kans in de Formule E zou krijgen, maar laten we zeggen dat ik erg klaar ben met de manier van racen."

OOK INTERESSANT: Rome E-Prix: Evans verslaat Cassidy na race gedomineerd door enorme crash

Tijdens de sessies zagen we een flinke hobbel in de weg, maar volgens Ticktum is dat niet het belangrijkste probleem in Rome. "Qua hobbeligheid is het oké, ik heb het nu meer over het racen. Over hoeveel mensen [energie] proberen te sparen, en iedereen op een andere strategie zit. Het ziet er misschien goed uit op tv, maar... Ik verloor mijn vleugel nadat heel veel mensen waren gecrasht. De vleugel doet sowieso niets op het gebied van het verkrijgen van downforce. Het enige wat hij doet, is het veroorzaken van problemen, omdat hij breekt als je er alleen maar tegen blaast." Volgens de Brit was de carrosserie van de Gen 2 wagen veel beter voor dit soort circuits: "Die was meer vergevingsgezind, en zou ons in staat stellen om veel beter te racen, dus dat is een ander punt. Ik ben het gewoon zat."