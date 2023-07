Kimberley Hoefnagel

Mitch Evans heeft de eerste Formule E-Prix in Rome van dit weekend op zijn naam geschreven. Na een chaotische race, met een crash waar zes coureurs bij betrokken waren, won Evans voor Nick Cassidy en Maximilian Günther.

De Rome E-Prix begon om 15:04 uur vanaf het Circuito Cittadino dell'EUR met slechts 21 coureurs. De wagen van Jake Hughes was tijdens de kwalificatie dusdanig beschadigd geraakt, dat hij de race niet kon starten. Mitch Evans vertrok vanaf pole positie met Sam Bird en Sacha Fenestraz op P2 en P3. Evans kende een goede start, maar zag zijn teamgenoot in de eerste bocht naar de leiding van de wedstrijd reden. Het ging daarna bijna mis, toen een aantal coureurs met drie wijd door de bocht gingen. Sebastien Buemi verloor hierbij een flink aantal plaatsen, terwijl titelkandidaat Pascal Wehrlein zijn voorvleugel beschadigde. De Duitser moest de pits in voor een nieuwe voorvleugel, waarmee hij dusdanig veel tijd verloor, dat hij de hoop op een goed resultaat in rook op zag gaan.

Na slechts drie rondes moest de safety car al van stal worden gehaald. André Lotterer was met zijn Andretti-bolide in de muur beland bij bocht zes, wat een hoop schade tot gevolg had. Zijn wagen was gelukkig snel opgeruimd, waardoor de race twee rondes later alweer hervat kon worden. Bird en Evans kenden een sterke herstart en wisten Sacha Fenestraz succesvol achter zich te houden. De Jaguar-coureurs wisselden vervolgens van positie, waarna Fenestraz voorbij kon gaan aan Bird. Een reeks van activaties van attack modes voor een verschuiving in het veld. Zo ging Fenestraz nog voorbij aan Evans en klom McLaren-coureur René Rast op naar P3.

Bizarre crash

Daarna ging het faliekant mis. Bird verloor zijn wagen in bocht 6, waarna hij de muur raakte en terug de baan op stuiterde. Buemi reed vervolgens op hem in en raakte hierbij zijn achtervleugel, waarna ook Edoardo Mortara en António Félix da Costa er vol op in reden. Daarnaast liepen ook de wagens van Robin Frijns, Norman Nato, Lucas di Grassi en Jean-Éric Vergne beschadigd tijdens de crash. Laatstgenoemde was de enige die door kon rijden. Om 16:06 uur kon de race met slechts veertien coureurs herstart worden.

Herstart

Fenestraz kende een sterke start vanaf pole position en wist Evans achter zich te houden. Jake Dennis wist zich op te werken naar P3, ten koste van Rast. Ondertussen kondigde de FIA aan dat het Wehrlein aan het onderzoeken was, vanwege te snel rijden onder de rode vlag. Terwijl Rast zijn auto in de garage parkeerde vanwege een probleem, kwam Dan Ticktum naar binnen voor een nieuwe vleugel. Dennis greep de leiding in de wedstrijd over van Fenestraz, waarna ook Evans, Nick Cassidy en Maximilian Günther met gemak aan de Argentijn voorbij konden. Daarna zorgde een reeks aan attack modes weer voor veranderingen in de rangorde.

Evans kwam terug aan de leiding, ten koste van Dennis. Ondertussen viel Fenestraz verder terug naar P7. Evans probeerde in de slotfase van de race zijn attack mode te activeren, maar reed net niet goed over het activatiepunt heen, waardoor hij een ronde later nogmaals tijd moest inleveren. Desalniettemin wist Evans de leiding in de wedstrijd terug te grijpen, waarna ook Cassidy en Günther voorbij gingen aan Dennis. Vanwege de safety car-periode werd de race met twee rondes verlengd, maar de top drie bleef onveranderd. Evans pakte zijn vierde overwinning in Rome, Cassidy werd tweede en Günther pakte de derde plek.