Vincent Bruins

Maandag 24 juli 2023 10:42 - Laatste update: 10:51

Christian Horner is helemaal niet bezig met het budgetplafond, ondanks dat iedereen het er vaak over heeft. De teambaas van Red Bull Racing denkt namelijk dat de Oostenrijkse renstal er meerdere miljoenen onder zat vorig jaar. De energydrankfabrikant kreeg na 2021 nog een straf aan de broek, vanwege het overschrijden van het budgetplafond, maar dat zal voor het seizoen van 2022 niet het geval zijn, volgens Horner.

In oktober 2022 kreeg Red Bull voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021 een geldboete van zeven miljoen dollar en moest voor een periode van twaalf maanden tien procent inleveren qua testtijd op aerodynamisch gebied. In het seizoen waarin Max Verstappen zijn eerste wereldkampioenschap won, werd er ook meer schade gereden dan verwacht. De Nederlander crashte in Azerbeidzjan na een klapband, hij maakte een enorme impact mee in Groot-Brittannië en zijn vloer werd vernield in Hongarije naast wat ongelukjes in vrije trainingen. Ook Sergio Pérez reed in 2021 af en toe brokken en was net als Verstappen betrokken bij de start crash op de Hungaroring. De FIA zal over niet al te lange tijd uitkomen met de resultaten van het onderzoek naar de financiën van de teams van vorig jaar.

Meerdere miljoenen onder budgetplafond

"Vorig jaar heeft Max een voorvleugel beschadigd en Checo had alleen maar een crash in Monaco," begon Horner tegenover Sky Sports F1 over het bijna schadevrije seizoen van Red Bull in 2022. "Daarnaast hadden we weinig aan de auto verder ontwikkeld. We zaten daarom meerdere miljoenen onder het budgetplafond vorig jaar, aangezien schade van crashes en de ontwikkeling van de auto veel kunnen kosten." De Red Bull van Verstappen liep tijdens de Britse Grand Prix in 2021 zeer kostelijke schade op na de veelbesproken crash met Lewis Hamilton. Het werd geschat op 1.8 miljoen dollar. "Uiteraard is onze grootste handicap dit jaar het gebrek aan tijd in de windtunnel. We kunnen veel minder runs per week doen vergeleken met de competitie, dus we moeten echt discipline hebben als het gaat om waar we op ons gaan focussen qua ontwikkeling."

Geen zorgen over snelheid in kwalificatie

"Iedereen praat elke dag, elke week over het budgetplafond," vervolgde de 49-jarige Brit. "De technische reglementen en de sportreglementen maken deel uit van wat de Formule 1 uitdagend maakt." Gevraagd naar of hij zich zorgen maakt om de snelheid van de Red Bull RB19 in de kwalificatie, nadat Verstappen de pole position op de Hungaroring verloor aan Hamilton, antwoordde Horner: "Nee, niet echt. Als je kijkt naar het laatste circuit met lagesnelheidsbochten waar we reden, dan was het puur een heroïsche ronde van Max dat hem pole bezorgde op Monaco, anders was het Fernando [Alonso] geweest. McLaren pushte ons op Silverstone. Maar op de dag van de race hebben wij een geweldige auto. Qua afstelling concentreren we ons meer op de zondag dan op de zaterdag," aldus de teambaas van Red Bull.