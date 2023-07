Horner zo trots als een pauw na 12e zege op rij: "Geweldige prestatie om McLaren-record te breken"

Jordy Stuivenberg

Christian Horner is lyrisch over het feit dat Red Bull Racing als eerste team in de historie van de Formule 1 twaalf races op rij heeft gewonnen. De reeks begon in Abu Dhabi 2022 en kwam ook in Hongarije nog altijd niet ten einde.

De tandem Max Verstappen-Red Bull blijft onklopbaar. De Nederlander kende zaterdag een teleurstellende kwalificatie, maar wie op basis daarvan concludeerde dat we een spannende race voor de boeg hadden, kwam bedrogen uit. Verstappen reed liefst 33 seconden weg bij nummer 2 Lando Norris, terwijl polesitter Lewis Hamilton al helemaal geen vuist kon maken.

35 jaar oud record

“Het is een geweldige prestatie om het record uit 1988 te verbreken”, stelt Horner in gesprek met Viaplay. Het is alweer 35 jaar geleden dat Ayrton Senna en Alain Prost met het McLaren van de geweldige Ron Dennis al die overwinningen pakten. Wij dachten dat zoiets voor ons nooit haalbaar zou zijn. Om het dan te doen met de RB19 is een prestatie waar het hele team trots op mag zijn. Hopelijk kunnen we ons momentum behouden.”

Horner moest ook lachen om de blijdschap bij Verstappen na afloop van de race. Waar hij gisteren nog foeterde dat de balans van zijn RB19 dramatisch was, klonk hij nu een stuk tevredener. “Zijn engineer wilde graag horen dat de auto goed was, vandaar dat hij dat een paar keer vroeg tijdens de uitloopronde. Het is natuurlijk geweldig om dat van hem te horen. We hadden de snelste ronde, de snelste pitstop: echt een dominante teamprestatie vandaag.”