Norris stelt Verstappen nieuwe cursus voor en probeert een Red Bull

Vincent Bruins

Maandag 24 juli 2023 08:43 - Laatste update: 09:10

Max Verstappen en Lando Norris werden gisteren eerste en tweede, respectievelijk, in de Grand Prix van Hongarije. Na de wedstrijd op de Hungaroring hadden de twee goede vrienden vooral lol om het feit dat de laatstgenoemde Verstappens trofee kapot had gemaakt; een duur grapje van maar liefst 40.000 euro! Tijdens de persconferentie maakte het komische duo het weer goed en mocht Norris zelfs een lekker Red Bulltje proberen.

Verstappen werd voor het eerst sinds de Grand Prix van Miami verslagen in de kwalificatie. Op drie duizendsten van een seconde verloor hij de pole position aan Mercedes-coureur Lewis Hamilton. De Brit had echter geen goede start en dus wist Verstappen meteen de leiding te pakken. In zijn Red Bull leidde hij vervolgens alle zeventig ronden op jacht naar de twaalfde achtereenvolgende zege van het team wat een nieuw record is. Norris ging voorbij aan McLaren-teamgenoot Oscar Piastri tijdens de eerste pitstop en bleef op de tweede positie om een tweede podium van het seizoen te bemachtigen voor de renstal uit Woking.

Kintsugi

Na de race op de baan nabij Boedapest toonde Norris wederom zijn onorthodoxe wijze om een fles champagne te openen. Hij sloeg de fles met de bodem hard op het podium, waarna de kurk eruit schoot en de champagne er met een behoorlijke straal uitspoot. Hij deed dat echter vlak naast de beker van Verstappen die vervolgens van het podium viel. Die overleefde dat niet, want de trofee in Hongarije is gemaakt van het nogal breekbare porselein. Gelukkig heeft Norris de oplossing: hij stelt op Instagram aan Verstappen een cursusje Kintsugi voor, de Japanse kunst van het repareren van gebroken keramiek. Of daarmee de trofee van 40.000 euro gered kan worden, is nog maar de vraag.

Schuld van Verstappen

Norris vond dat het de schuld van Verstappen was: "Ja, ik weet niet zeker [wat er gebeurde]. Max zette het gewoon te dicht bij de rand neer," legde de Brit lachend uit tijdens de persconferentie. "Ik haal het de volgende keer weg van de rand dan," reageerde Verstappen, waarop Norris zei: "Houd het de volgende keer maar vast. Ik weet niet [wat er gebeurde], maar het viel gewoon om denk ik. Ach, het is niet mijn probleem, maar dat van hem." De twee blijven even goede vrienden en Norris mocht zelfs een blikje Red Bull van Verstappen proberen.