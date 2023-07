De stand in het wereldkampioenschap Formule 1 na de Grand Prix van Hongarije

Redactie

Zondag 23 juli 2023 19:38

Red Bull Racing en Max Verstappen hebben ook in Hongarije goede zaken gedaan. Met opnieuw een overwinning van de Nederlander zijn de voorsprongen in beide kampioenschappen nog maar eens verder uitgebreid.

Verstappen ving de race op de Hungaroring aan vanaf de tweede positie, nadat hij op zaterdag in de kwalificatie nipt werd afgetroefd door Lewis Hamilton. In tegenstelling tot de zevenvoudig wereldkampioen kwam Verstappen bij het uitgaan van de vijf rode lichten uitstekend van zijn plek, waardoor hij de leiding in de wedstrijd direct over wist te nemen. De Red Bull Racing-coureur hoefde vervolgens niet meer achterom te kijken en kwam met een voorsprong van ruim 33 seconden als eerste over de streep. Teammaat Sergio Pérez ving de race als negende aan, maar wist na een prima inhaalrace als derde binnen te komen.

Daarmee komt het totaal aantal punten van Red Bull Racing in het constructeurskampioenschap op 452 punten. Dat is bijna het dubbele ten opzichte van de nummer twee: Mercedes. De Zilverpijlen hebben inmiddels 223 punten bij elkaar gereden. De top drie wordt gecompleteerd door Aston Martin met 184 punten. Verstappen heeft bij het wereldkampioenschap voor de coureurs na elf races 281 punten verzameld. Pérez bekleedt de tweede stek met 171 punten, gevolgd door Fernando Alonso met 139 punten.

Stand coureursklassement Formule 1

Stand Constructeurskampioenschap Formule 1