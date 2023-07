Brian Van Hinthum

Sergio Pérez wist zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije voor het eerst in vijf wedstrijden weer eens door te stomen richting Q3, al staat hij nog altijd op ruime afstand van Max Verstappen. Olav Mol denkt dat men overwegend tevreden is binnen het kamp van Red Bull en hij legt uit waarom.

Het is natuurlijk niet de beste fase uit de loopbaan van Pérez geweest. Na een prima start van het seizoen is de Mexicaan in een behoorlijk dalletje beland en daarbij is het met name in de kwalificaties vaak huilen met de pet op geweest voor de teamgenoot van Verstappen. Zo zette hij in de snelste auto van de grid een reeks erbarmelijke resultaten neer door maar liefst vijf keer op rij niet door te stoten richting Q3, waardoor hij telkens een inhaalrace op zondag moest rijden.

Pak van zijn hart

Op zaterdag in Boedapest lukte het hem eindelijk wél weer om naar de laatste sessie door te stoten, al kwam hij daarin niet verder dan P9. Mol neemt het bij Ziggo Sport echter op voor de man uit Guadalajara. "Pérez heeft voor het eerst in vijf wedstrijden weer die top ten qualifying gehaald. Daarmee is er echt een pak van zijn hart gevallen, zoals we ook zagen met Zhou Guanyu." Hij krijgt vervolgens een kanttekening van Robert Doornbos. Maar Olav, hij is negende! Helmut Marko denkt nu niet ineens: 'top gedaan'", reageert hij. Mol countert: "Je zit in de top tien waar je al vijf wedstrijden niet meer gezeten hebt. Het was zijn doel om daarin te komen. Dat doel heeft hij nu behaald, dat is prima.

Constructeurstitel

Mol vervolgt. "We hebben Albon en anderen ook vaak gezien. Dan haal je de top ten qualifying. Dan ben je binnen en uiteindelijk ben je tiende. Dat is niet erg. Net als Zhou vandaag", zegt de commentator. Presentator Rob Kamphues vraagt zich af of er naar het gat met Daniel Ricciardo wordt gekeken. "Ik denk dat wij er toch veel zwaarder tegenaan kijken. We kunnen alles wat we vinden samenvatten in één regel. De man staat tweede in het WK en gaat ervoor zorgen dat ze de constructeurstitel binnenhalen. Die gaat er dit jaar écht niet uit, never."