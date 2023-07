Remy Ramjiawan

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen wist tijdens de kwalificatie in Hongarije niet verder te komen dan P2 en dat was toch wel verrassend te noemen. Uiteindelijk ging de pole position naar Lewis Hamilton en Verstappen geeft bij Viaplay aan dat er totaal geen grip aan de voorkant van de RB19 aanwezig was.

Hoewel de Nederlander slechts drie duizendsten tekort kwam op polesitter Hamilton, is hij niet te spreken over de kwalificatie. "Onze kwalificatie is over het algemeen gewoon niet goed. Ik vond het al verrassend dat ik in Q3 in die eerste run, eerste stond. Ik had gewoon geen balans in de auto. Totaal geen grip aan de voorkant. Je kan dan nog de vleugel aanpassen en dat heb ik geprobeerd, maar dat werkte ook niet in Q1. Dat maakte gewoon nul verschil. Dan kun je nog wel een paar dingen op het stuur doen, maar dat zijn niet de dingen die ik nodig had voor de problemen met de auto. Dan probeer je het natuurlijk wel te forceren, maar op een gegeven moment dan probeer je de voorkant te laten draaien, maar dan vraag je eigenlijk teveel van de achterkant en dat is denk ik ook wat er gebeurde op het einde", zo legt de Limburger de problemen uit.

'Vandaag was gewoon niet goed genoeg'

Hoewel een tweede plek natuurlijk een prima uitgangspositie is, telt dat niet voor Verstappen, die simpelweg naar perfectie streeft. Red Bull heeft voor het weekend in Hongarije updates meegenomen, maar daar ligt het volgens Verstappen niet aan. "Het is gewoon teleurstellend. We komen hier met een upgrade en we hebben uiteindelijk geen balans in de auto. Dat heeft niet zozeer te maken met de upgrade. Ik denk dat die wel gewoon goed werkt. Alleen als je geen balans hebt, dan kun je niet pushen en heb je niet het goede gevoel en ook zeker niet het vertrouwen om tot de limiet te gaan. Ik ben zeker niet blij met vandaag. Zeker met zo'n snelle auto en dan ineens tweede staan, maar er is ook niets verloren. Ik wil gewoon zo goed mogelijk voor de dag komen en vandaag was gewoon niet goed genoeg."

De punten worden natuurlijk pas op zondag uitgedeeld en dus is er geen man overboord voor de Nederlander. Wel verwacht hij een zware kluif te krijgen aan Hamilton die vanaf pole gaat starten. "Ik denk dat dat allemaal wel iets beter zal gaan, maar Mercedes is ook snel normaal gesproken op een zondag. Als zij dat nu al op een zaterdag voor elkaar hebben. Dus het zal zeker niet makkelijk worden om in te halen, maar we zien het vanzelf wel", aldus de regerend kampioen.