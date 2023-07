Vincent Bruins

George Russell zal morgen de negende startrij delen met Yuki Tsunoda. De Mercedes-coureur maakte namelijk een slechte kwalificatie mee voor de Grand Prix van Hongarije met de achttiende positie als resultaat. Ondertussen pakte zijn teamgenoot Lewis Hamilton zijn eerste pole position sinds de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2021, nadat de zevenvoudig wereldkampioen Max Verstappen op drie duizendsten van een seconde versloeg.

Er werd in de kwalificatie op de Hungaroring geëxperimenteerd met een nieuw format. In Q1 moest er verplicht gereden worden op de harde band, in Q2 op de mediumband en in Q3 op de zachte band. Russell kwam echter niet toe aan het rubber met de gele en de rode rand. In de slotfase van de eerste sessie kon hij namelijk geen goed gaatje vinden en hij kwam terecht in verkeer. Meer dan de achttiende rondetijd zat er voor de Brit vandaag niet in.

Compleet genaaid

"Ik wist hoe snel de auto was en dat we voor een plek op de eerste startrij zouden vechten," vertelde een verslagen Russell na de kwalificatie. "Lewis heeft het natuurlijk fantastisch gedaan. Uiteraard ben ik teleurgesteld dat we er uitlagen, want de auto was heel snel. We werden compleet genaaid in die laatste ronde met de track position. Veel heb ik er niet over te zeggen. We maken zelden zulke fouten en vandaag heeft het ons veel gekost."

Lastig inhalen

"Daar ben ik wel optimistisch over," vervolgde de 25-jarige Brit over de racepace van de Mercedes. "Maar van alle circuits is dit degene, na Monaco en Singapore, waar inhalen de grootste uitdaging is. Het gaat geen makkelijke dag worden. Maar het is morgen wel een nieuwe dag met een boel mogelijkheden qua strategie. We gaan zien wat we kunnen doen."