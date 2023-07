Vincent Bruins

Zaterdag 22 juli 2023 14:52

Fernando Alonso heeft tot nu toe voor vijf verschillende teams gereden in de Formule 1. Aston Martin werd vorig jaar zevende in het constructeurskampioenschap, dus toen hij van Alpine, wat vierde was geworden in 2022, de overstap maakte naar het team van Lawrence Stroll, kreeg de Spanjaard best wat kritiek te verduren. Hij legt uit dat het echter zijn beste beslissing van zijn carrière in de koningsklasse tot nu toe is geweest.

Na het winnen van het kampioenschap in de World Series by Nissan en het winnen van een race in de Formule 3000 maakte Alonso de stap richting de Formule 1 bij achterveldteam Minardi in 2001. Al kwam hij met de langzame bolide niet in de buurt van de punten, zijn talent was duidelijk en hij werd het jaar daarop testrijder voor Renault. Vanaf 2003 kwam hij voor de Franse renstal uit in de Grands Prix en werd in Hongarije meteen de jongste winnaar ooit. In 2005 en 2006 werd hij wereldkampioen, voordat hij voor één seizoen vertrok naar McLaren. Hij keerde daarna weer terug bij Renault en tekende vervolgens voor Ferrari. Hij zag potentie in Honda en dus kwam hij weer bij McLaren terecht. Na twee jaar in het endurance racen, de Indy 500 en de Dakar Rally, kwam hij weer bij Alpine, voordat hij in de zomer van vorig jaar besloot om zijn handtekening te zetten bij Aston Martin.

Artikel gaat verder onder video

Kristallen bol

"Ik zou niks veranderen. Ik heb nergens spijt van," antwoordde Alonso op de vraag of hij ergens in zijn carrière andere keuzes achteraf zou hebben gemaakt. "Niemand heeft een kristallen bol om te weten wat de prestaties van teams in het jaar daarop gaan zijn. Toen ik Renault verliet, mijn eerste grote beslissing, voegde ik me bij McLaren en in dat seizoen vochten we voor het wereldkampioenschap, dus qua hoe competitief we waren, was dat een goede keuze. Vervolgens tekende ik bij Ferrari en ik denk niet dat welke coureur dan ook een aanbod van Ferrari zou afstaan. We vochten voor drie kampioenschappen in de vijf jaar dat ik daar zat. Daarna kwam ik bij McLaren-Honda terecht, waarvan we dachten dat het een interessant en sterk project zou zijn."

OOK INTERESSANT: Alonso kijkt uit naar Hongarije: "Soms zijn er hele rare races"

Lastig om teams te kiezen

Toen McLaren met Honda-krachtbronnen reed, belandde Alonso geen enkel keer op het podium en finishte nooit hoger dan tiende in het kampioenschap. "Dat werkte dus niet, maar dat soort dingen gebeurde in deze sport," vervolgde de 41-jarige uit Oviedo. "Vervolgens ben ik met de Formule 1 gestopt, omdat ik teveel aan mijn hoofd had en er teveel uitdagingen waren die ik wilde uitproberen. En het was een geweldige periode in mijn carrière om het endurance racen uit te proberen en die auto, evenals Indy, en met best wat succes ook." Alonso won het FIA World Endurance Championship en de 24 Uur van Le Mans met Toyota. Hij kwam daarna terug in de Formule 1 voor twee seizoenen bij Alpine wat vroeger Renault was. "En nu mijn laatste beslissing, waarover iedereen de mening had dat het mijn slechtste beslissing was, was om naar Aston Martin te gaan. Het was echter de beste van mijn carrière. Het toont wel aan dat het lastig is om teams te kiezen en dat iedereen thuis daar niet genoeg kennis voor heeft." Alonso maakt momenteel zijn beste seizoen in het hybridetijdperk mee met zes podiums in tien Grands Prix en de derde positie in de tussenstand.