Remy Ramjiawan

Woensdag 19 juli 2023 20:25

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso kijkt uit naar de Hongaarse Grand Prix, waar de onvoorspelbaarheid een grote rol kan gaan spelen. Twintig jaar geleden wist de Spanjaard op de Hungaroring zijn eerste zege te pakken en dus begint Alonso aan een speciaal weekend.

Daar waar Aston Martin het 2023-seizoen uit de startblokken vloog, heeft het team de afgelopen twee races het podium niet weten te vinden. De renstal uit Silverstone brengt dit weekend weer een aantal updates mee en de verwachting is dat de baan iets beter bij de AMR23 zal passen, dan bijvoorbeeld Silverstone. Inhalen is in Hongarije nooit een makkelijke taak en Alonso weet wat hem te doen staat.

Goede herinneringen

"We verleggen onze focus nu naar Boedapest. Ik heb veel goede herinneringen aan racen op de Hungaroring", zo opent hij in het persbericht van het team. "Ik won mijn allereerste race in de Formule 1 in 2003, precies 20 jaar geleden, en het is vaak de locatie waar ik mijn verjaardag heb gevierd. Het zal vreemd zijn om dat dit jaar in België te vieren, maar laten we hopen dat we dit weekend iets anders te vieren hebben", zo hoopt hij op een verrassing op de Hungaroring.

There's no mistaking the Hungaroring with these views. Touchdown, Hungary. 🇭🇺#HungarianGP pic.twitter.com/LmHLjTydIX — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) July 19, 2023

Onvoorspelbaar weer

Toch zal dat geen gemakkelijke taak worden, want inhalen is in Boedapest nog een lastig karweitje: "Inhalen is niet makkelijk op de Hungaroring, maar soms zijn er hele rare races met onvoorspelbaar weer, dus we moeten er klaar voor zijn om er het beste van te maken en zoveel mogelijk punten te scoren." De weersvoorspellingen laten dan ook een aantal regenbuien zien en wellicht dat de Spanjaard daar nog van kan profiteren.