Hamilton troeft Verstappen af tijdens laatste training voor kwalificatie in Hongarije

Lewis Hamilton heeft de derde vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Hongarije op P1 afgesloten. De Brit liet Max Verstappen en Sergio Pérez achter zich en gaat zo met zelfvertrouwen richting de kwalificatie die aan het eind van de middag verreden wordt.

De zaterdag in Hongarije werd in zonnige omstandigheden om 12:30 uur afgetrapt met de derde vrije training. Hoe anders was dit op vrijdag, toen de regen het weerbeeld tijdens de eerste vrije training domineerde. De tweede vrije training stelde de coureurs omdat het droog was wel in staat om kilometers te maken, maar er waren meerdere manieren waarop de teams hun programma besloten af te werken. Daardoor gaf de uitslag, met Charles Leclerc op P1 en Verstappen op P11, een vertekend beeld. Op zaterdag zou er tijdens de derde vrije training een beter beeld geschetst worden van de verhoudingen richting de kwalificatie.

Verstappen neemt heft in handen

Valtteri Bottas en Zhou Guanyu waren namens Alfa Romeo de eerste twee coureurs die naar buiten gingen tijdens de derde vrije training, gevolg door onder meer Daniel Ricciardo, Verstappen en nog zeven andere coureurs. Meer dan de helft besloot in de beginfase niet meteen naar buiten te gaan, maar ging vijf a tien minuten na de start van de sessie voor het eerst de baan op. Veel coureurs besloten op de medium band aan de sessie te beginnen, met Kevin Magnussen, Alex Albon en Lance Stroll (softs) als uitzonderingen. Gedurende de openingsfase zouden meer coureurs naar buiten komen op de soft band, waaronder Fernando Alonso, de twee coureurs van Alpine en Logan Sargeant.

Na de vrije rustige eerste twintig minuten stond Verstappen met een 1.18.478 (medium band) bovenaan, gevolg door Zhou en teamgenoot Pérez. Met twaalf rondjes waren Ricciardo en Yuki Tsunoda op dat moment de meest productieve coureur. Het grootste momentje was voor Magnussen, die zijn banden besloot te testen.

Alfa Romeo maakt indruk

Tijdens de twintig minuten die zouden volgen bleef Ricciardo lang met een probleem in de pits staan. Hij zou uiteindelijk wel weer naar buiten komen. Ook de twee coureurs van Alpine stonden gedurende deze fase lang in de pits. In deze periode van de sessie deden veel coureurs long runs op gebruikte medium of soft banden, waardoor er weinig tijden verbeterd werden. Stroll besloot zelfs op de harde band naar buiten te gaan. Verstappen liet ondertussen aan zijn engineer weten dat hij wat problemen had met zijn achterkant tijdens de longruns.

Na veertig minuten was het Alonso die met een 1:18:350 (softs) bovenaan stond. Verstappen en Bottas stonden op P2 en P3, terwijl Tsunoda met 21 rondjes op dat moment het hoogste aantal rondjes had gereden. Ook tijdens deze fase van de sessie waren er geen incidenten, gele vlaggen of momenten waarop de sessie gestopt moest worden.

Hamilton laat Red Bull achter zich

Zoals vaak het geval is, begonnen de coureurs tijdens de laatste twintig minuten aan de kwalificatieruns. De coureurs gingen zowel op de harde band als de medium band en soft band naar buiten om te kijken wat voor tempo ze hadden, iets dat te danken is aan het nieuwe kwalificatieformat waarin de coureurs verplicht op de harde (Q1), medium (Q2) en soft (Q3) moeten rijden. Al snel begonnen de coureurs hun tijden te verbeteren en was de tijd die Alonso op P1 had gebracht verleden tijd.

Na veel positiewisselingen en verbeteringen tijdens het laatste kwartier was het Hamilton die met een 1.17.811 de sessie zou afsluiten op P1 (soft), voor Verstappen (soft) en Pérez (soft). Het hoogste aantal rondjes tijdens de derde vrije training kwam op naam van Tsunoda met 27 rondjes.