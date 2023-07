Vincent Bruins

Zaterdag 22 juli 2023 11:13 - Laatste update: 11:20

Red Bull Racing won het constructeurskampioenschap in de Formule 1 vorig seizoen en dus mag het dit jaar de minste tijd doorbrengen in de CFD, wat staat voor Computational Fluid Dynamics en is in feite een virtuele windtunnel, en in de echte windtunnel. Daarbij kwam nog de straf voor het overschrijden van het budgetplafond. Het team van Max Verstappen en Sergio Pérez vond echter een maas in de wet, waardoor de RB19 onbeperkt in de windtunnel heeft kunnen staan om de nieuwe sidepods te ontwikkelen.

Volgens de huidige reglementen mag Red Bull dit jaar 252 uur in de windtunnel staan. Dat is 70% van de normale 400 uur met nog eens 10% van de overgebleven 280 uur eraf als consequentie voor het overschrijden van het budgetplafond. Mercedes ligt momenteel tweede in de tussenstand, maar werd vorig derde en dus mag het 320 uur in de windtunnel staan. Aston Martin heeft met de derde positie een grote stap gemaakt, want in 2022 werden ze nog zevende, waardoor ze 400 uur in de windtunnel mogen staan.

Reglementen nauw gelezen

Sam Collins, analist bij F1TV en expert op het gebied van de technische kant van de koningsklasse, legde uit hoe Red Bull voor onbeperkte tijd aan de sidepods heeft kunnen werken: "Ze hebben de reglementen nauw gelezen." Iets dat uiteraard ontzettend belangrijk is in de autosport. "Door de inlaat van de sidepod aan te passen, hebben ze ook alles wat onder de sidepod zit, veranderd. De koelelementen, de radiators, de warmtewisselaars. Alles dat te maken heeft met de koeling van de power unit is aangepast. Dat is waar de reglementen heel interessant zijn. Als je namelijk die onderdelen ontwikkeld, de radiators en de luchtleidingen ónder het bodywork, dan wordt dat niet meegerekend als tijd die je mag besteden in de CFD of de windtunnel." Zolang het gerelateerd is aan de koeling, heb je dus als team de complete vrijheid om te staan in de windtunnel wanneer je maar wilt. De sidepods hebben echter ook een groot effect op de aerodynamica van de Formule 1-auto's.

Downforce mag niet gemeten worden

Om ervoor te zorgen dat ze kunnen aantonen dat de ontwikkeling van de sidepods in de windtunnel alleen voor de koeling was, mocht Red Bull niet meten hoeveel downforce er gegeneerd werd. "Wat wel gemeten mocht worden, was de flow van de lucht door de sidepod, de temperaturen, en de verschillen in luchtdruk door het koelsysteem," vervolgde Collins. "Zo hebben ze ontzettend veel kunnen leren over hoe de sidepods zouden werken. Op die manier hebben ze zo'n grote upgrade kunnen introduceren op de auto." Al mocht niet gemeten worden hoeveel downforce de nieuwe sidepods genereerden, het is wellicht met lastige wiskundige formules toch uit te rekenen, als je de flow van de lucht, de temperaturen en de luchtdruk mag meten.