Vincent Bruins

Zaterdag 22 juli 2023 08:49 - Laatste update: 08:58

Lewis Hamilton hoopt op een goed raceweekend tijdens de Grand Prix van Hongarije. De zevenvoudig wereldkampioen denkt dat de Hungaroring, met bochten die op wat lagere snelheid worden genomen vergeleken met Silverstone, beter bij de Mercedes past. Echter houdt hij wel Red Bull in de gaten en hij ziet dat het Oostenrijkse team de ene na de andere upgrade introduceert. Dat maakt het voor de Zilverpijlen lastig om de achterstand goed te maken.

Hamilton geeft aan dat Mercedes in het verleden goed heeft gepresteerd in Hongarije en dat is inderdaad zo. De Brit pakte zijn eerste overwinning met Mercedes hier in 2013. De Duitse renstal scoorde een één-tweeresultaat in 2016, voordat Hamilton wederom won in 2018, 2019 en 2020. Ondanks een verkeerde strategie bij de herstart in 2021, werd hij dat jaar toch nog tweede. Ook met deze generatie auto's was Mercedes nog sterk met een dubbelpodium in 2022 achter racewinnaar Max Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Verlies op hoge snelheid

"Ik probeer altijd op mijn vaardigheid achter het stuur te vertrouwen om te compenseren voor wat we missen in de auto, maar het is uiteindelijk op veel plekken niet genoeg geweest," vertelde Hamilton tegenover de aanwezige media. "Maar dit is een sterk circuit voor mij geweest en ik denk dat het vorig jaar een sterk circuit voor ons was. Als je kijkt naar de laatste race, om de een of andere reden - je hebt het misschien niet gezien - leken we in kwalificatierondjes even snel in de tijden als Max tot bocht dertien [op Silverstone]. George [Russell] was dat in ieder geval. En daarna verliezen we gewoon prestaties op hoge snelheid. Dus gezien dit meer een circuit is met bochten op lagere snelheid, hoop ik dat we dichterbij staan."

OOK INTERESSANT: Hamilton verrast door ontslag De Vries: "Arme Nyck, maar dit is hoe Red Bull werkt"

Continu upgrades

Wat Hamilton wel zorgen baart, zijn de upgrades die Red Bull heeft meegenomen naar de Hungaroring: "Ik heb gehoord dat Red Bull dit weekend weer een upgradepakket heeft. We gaan zien wat voor effect dat heeft op hen. Ze lijken continu met upgrades voor hun auto te komen." Red Bull heeft nieuwe sidepods op de RB19 aangebracht. De regerend wereldkampioenen begonnen het seizoen met bijna vierkante luchtinlaten. Voor de Grand Prix van Azerbeidzjan werden ze wat breder en wat minder hoog. Nu voor de wedstrijd nabij Mogyoród heeft Red Bull de luchtinlaten nog breder en nog minder hoog gemaakt. Met de 'brievenbus'-sidepods hoopt Red Bull de luchtstroom richting de achterkant van de auto te verbeteren. Het ontwerp van de sidepods heeft ook effect op de werking van de vloer, iets dat cruciaal is bij deze generatie Formule 1-auto's die downforce generen door middel van groundeffect.