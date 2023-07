Remy Ramjiawan

Als het aan George Russell ligt, dan wordt een team die voor de tweede keer de budgetcap schendt, harder gestraft dan normaal. In de resultaten van vorig jaar waren er drie teams die fouten hadden begaan, waarbij Red Bull Racing het hardst werd gestraft.

Nu de afronding van de budgetcap van 2022 in de buurt komt, is ook het gespeculeer over teams die mogelijk in de fout zijn gegaan begonnen. De Italiaanse media kwam onlangs met drie teams die zich mogelijk niet aan het kostenplafond hadden gehouden en Auto Motor und Sport wees naar twee renstallen. De FIA gaf echter woensdag aan dat geen enkel team zich op dit moment buiten het boekje heeft begeven, maar Russell legt bij Sky Sports F1 uit wat hij zou willen zien als team zich niet aan de regels houdt.

Straf moet in verhouding zijn

"Als iemand een regel heeft gebroken, dan moet de straf wel in verhouding zijn met betrekking tot de overtreding. Ik denk dat er overtredingen zijn geweest vorig jaar en daar paste de straf niet bij de overtreding", zo vertelt hij. Op welke overtreding hij doelt, daar vertelt Russell niets over. Williams had te laat de papieren ingeleverd en moest daarvoor 25.000 dollar aftikken als boete. Aston Martin had een procedurele fout begaan en kreeg een boete van 450.000 dollar opgelegd. Red Bull spande echter de kroon, want het team had te veel geld uitgegeven, dan wat de budgetcap voorschreef. Naar eigen zeggen had dit te maken met de cateringkosten, maar de FIA deelde een boete van zeven miljoen euro uit en het team kon rekenen op minder ontwikkelingstijd.

Recidivisten harder straffen

Russell lijkt te wijzen naar het team van Max Verstappen en Sergio Pérez. "Dat we willen we dit keer niet weer zien. Mocht het een tweede keer zijn dat iemand in de fout gaat, dan moet de straf nog harder zijn dan wat we eerlijk vinden. Zeker als het twee jaren op rij gebeurt." Daarvoor heeft hij overigens alle vertrouwen in de internationale autobond. "Ik vertrouw de FIA en Mohammed [Ben Sulayem] is een geweldige kracht binnen de FIA en zij laten niemand wegkomen met iets dat niet had mogen gebeuren", aldus Russell.