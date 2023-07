Jeen Grievink

Vrijdag 21 juli 2023 14:18 - Laatste update: 14:29

Sergio Pérez crashte zojuist aan het begin van de eerste vrije training in Hongarije en veroorzaakte hierdoor een rode vlag. Een nieuwe tegenvaller voor de Mexicaan, die niet in zijn beste vorm verkeert. Red Bull-teambaas Christian Horner spreekt van een "frustrerende" crash en wil in gesprek met zijn coureur.

De oefensessie was amper onderweg of de rode vlag werd al gezwaaid. Pérez stond in de bandenstapels geparkeerd, nadat hij met twee wielen door het gras ging en de controle over zijn RB19 verloor. Een crash is altijd vervelend, maar voor Pérez komt deze op wel een extra ongelukkig moment. De Mexicaan staat namelijk behoorlijk onder druk bij Red Bull, zeker nadat hij Nyck de Vries ingeruild zag worden voor Daniel Ricciardo. De Australiër lijkt klaargestoomd te worden voor een comeback als teamgenoot van Max Verstappen bij het hoofdteam. Pérez moet zich dus bewijzen, maar bewees zichzelf geen goede dienst door te crashen. Horner spreekt van "een fout" van Pérez en noemt het "frustrerend".

Horner wil in gesprek met Pérez na crash

"Het is natuurlijk frustrerend dat we er zo af zijn gegaan. We hebben de auto nog niet terug, maar hopelijk is de schade beperkt gebleven, vooral de rechtervoorzijde, die hopelijk op tijd te repareren is voor de volgende sessie", zo vertelt Horner aan Sky Sports F1. "Het was ongelukkig. Hij zette een wiel op het gras en maakte een fout in bocht vijf." Horner is not amused en heeft slecht nieuws voor Pérez: hij wil in gesprek met zijn coureur. En dat is meestal niet om gezellig bij te kletsen. "Ik heb nog geen kans gehad om hem te spreken, maar dat doe ik na de sessie."

Frustratie hoorbaar in stem Pérez

Volgens de Red Bull-teambaas schatte Pérez de situatie verkeerd in en was het een rijdersfout. "Hij heeft het verkeerd ingeschat, het was een fout, zette een wiel op het gras bij het naderen van bocht vijf en zag zichzelf spinnen. Je kon de frustratie duidelijk horen in zijn stem en hij stak zijn handen in de lucht."