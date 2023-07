Lars Leeftink

Donderdag 20 juli 2023 17:41 - Laatste update: 17:45

Lewis Hamilton is van mening dat de geruchten omtrent het overschrijden van de budgetcap door drie teams 'zorgwekkend' zijn. Hij is vooral benieuwd wat de straf gaat zijn voor teams die er overheen zijn gegaan, want volgens de Brit was de straf vorig jaar niet zwaar genoeg.

Deze week kwamen er geruchten naar buiten dat drie teams in 2022 over de budgetcap zouden zijn gegaan. Namen van de teams werden niet genoemd, maar niet veel later zou de FIA hoogstpersoonlijk deze geruchten afdoen als onjuist. Ergens de komende maand zal het autosportorgaan de resultaten van het onderzoek naar buiten brengen, waarna er vervolgens bepaalt moet worden welke straf er volgt mochten er inderdaad teams over de budgetcap zijn gegaan. Over de straf maakt Hamilton zich zorgen, gezien vorig jaar.

Straf overschrijden budgetcap

Toen kreeg Red Bull een straf van 10% vermindering van de tijd in de windtunnel, een straf die tot nu toe weinig effect heeft gehad op de dominantie van het team. Naar aanleiding van de geruchten werd Hamilton door Sky Sports gevraagd naar of hij zich er druk om maakt. Hamilton is nog steeds van mening dat de straf die Red Bull kreeg niet zwaar genoeg was. "Het is zorgwekkend, want de vorige keer was niet echt een grote straf. Als er geen echte straf is, dan zullen er mensen zijn die er waarschijnlijk weer overheen gaan. Ze weten dat ze gewoon [maar] een tik op de vingers krijgen."

Hamilton over Hongarije

Over het raceweekend in Hongarije is Mercedes hoopvol. "Ik ben zeker hoopvol. Ik denk dat de McLaren veel sneller was dan wij op de snelle stukken, maar wij waren sneller in de langzamere delen. Silverstone is vooral lage snelheid en medium snelheid, dus hopelijk zitten we in ieder geval dichter bij het groepje, omdat we constant aan de auto hebben gewerkt. Vorig jaar waren we hier goed, dus ik hoop echt dat het dit weekend goed is."