Lars Leeftink

Donderdag 20 juli 2023 16:32 - Laatste update: 16:35

De toekomst van Carlos Sainz en Charles Leclerc ligt dankzij hun contract nog tot eind 2024 bij Ferrari. Toch zijn er veel geruchten omtrent het toekomstige rijdersduo van Ferrari. Verschillende coureurs worden regelmatig in verband gebracht met een stoeltje bij het Italiaanse team. Sainz kan er niet veel mee en is blij met de uitspraken van zijn teambaas, Frederic Vasseur.

Vasseur stelde dat het team zich moet focussen op het heden en 2024, niet op dat wat er vanaf 2025 gaat gebeuren. Ook verwees hij de geruchten rondom Alex Albon en Ferrari naar het rijk der fabelen. Tegenover RacingNews365 zegt Sainz dat hij het eens is met zijn teambaas over het feit dat Ferrari zich op het heden moet focussen. "Ik ben het persoonlijk eens met Fred. Bij Ferrari zijn er veel grotere prioriteiten dan het uitzoeken van de toekomst van de coureurs. Met zoveel races achter elkaar is het niet zo dat je even kunt stoppen om echt na te denken over je toekomst en wat je wilt doen in de komende twee of drie jaar. Met zoveel races achter elkaar is dat moeilijk."

Sainz eens met Vasseur

Sainz vervolgt door te stellen dat Ferrari zich niet bezig moet houden met de coureurs voor 2025, maar met het verbeteren van de auto van 2023 en 2024. "Ik ben het er volledig mee eens, want er zijn veel grotere prioriteiten, veel belangrijkere dingen die we op de korte termijn moeten regelen. Dat is ook mijn prioriteit, om niet alleen dit jaar maar ook volgend jaar competitief te zijn met Ferrari. Ik heb nog steeds een contract en het doel is de auto van volgend jaar goed te krijgen en beter te worden dan waar we nu zijn."

Sainz over toekomst

Sainz heeft nog contract tot eind 2024 bij Ferrari, maar gaat tijdens de zomerstop voor het eerst echt nadenken over waar hij het jaar daarna zou willen racen. "Ik ga niet liegen, tijdens de drie weken durende pauze in augustus begin ik een beetje na te denken over waar ik blij mee zou zijn, en dan zal de winterstop - dat is wat ik een tijdje geleden in een interview zei - het moment zijn om uit te zoeken waar ik in 2025 zal racen."