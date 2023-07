Lars Leeftink

Donderdag 20 juli 2023 15:32 - Laatste update: 15:39

Volgens Toto Wolff en Frederic Vasseur, teambazen van Mercedes en Ferrari respectievelijk, is de budgetcap die sinds 2021 is ingevoerd een hindernis in hoe snel de teams het gat richting Red Bull kunnen verkleinen. Teams richten zich tevens sneller op het seizoen dat komen gaat.

Tot nu toe is Red Bull met Max Verstappen in 2022 en 2023, de eerste twee seizoenen van het nieuwe tijdperk in de Formule 1, dominant. Verstappen werd in 2022 overtuigend wereldkampioen en heeft in 2023 helemaal geen uitdagers. Aston Martin, Mercedes, Ferrari en McLaren zouden daarachter graag het gat naar Red Bull verkleinen, maar worden gelimiteerd door de budgetcap. Daardoor wordt het tempo waarin de teams het gat kunnen verkleinen en upgrades kunnen brengen, naar beneden gehaald.

Vasseur over ontwikkeling auto

In gesprek met Motorsport.com zegt Vasseur dat Ferrari niet ongelimiteerd upgrades kan brengen en ontwikkelen om dichter in de buurt van Red Bull te komen. Daar waar dit in het verleden wel kon, kan dit sinds 2021 niet meer. "De belangrijkste drijfveer hiervoor is het kostenplafond, waardoor je geen nieuw project kunt doen zoals een paar jaar geleden waarschijnlijk het geval was. Het betekent dat je je project moet aanpassen aan de situatie en onder deze omstandigheden [met budgetcap] denk ik dat we een behoorlijke stap vooruit hebben gezet. Je moet er ook rekening mee houden dat het reglement veel strikter is dan voorheen en dat het vrij moeilijk is om een grote stap in het seizoen te maken. Maar we zijn, zoals iedereen, al bezig met het project van volgend jaar en proberen de richting te corrigeren."

Wolff reageert

Wolff, teambaas van Mercedes, kan zich alleen maar aansluiten bij de woorden van Vasseur. "Ik deel de mening van Fred. Het kostenplafond is nu echt een beperking. Je kunt niet zomaar voor een B-spec auto gaan. Lewis [Hamilton] en George [Russell] zijn behoorlijk uitgesproken geweest over wat ze aan de auto zouden willen veranderen en dat is gewoon niet mogelijk omdat we de financiële ruimte missen. En daarom kijken we heel erg naar volgend jaar om deze dingen te veranderen. Als ik jaren geleden aan Niki [Lauda] vroeg: 'waar wil je je op concentreren: het kampioenschap van dit jaar en het winnen of dat van volgend jaar?' Dan zou hij zeggen allebei. Dus ik denk dat het altijd belangrijk is voor ons om die auto's te blijven ontwikkelen. Tegelijkertijd moet je geen middelen verspillen als je volgend jaar, laten we zeggen, naar een andere lay-out van de auto gaat. Het is dus balanceren. Maar ik denk dat veel teams al een groot deel van de ontwikkeling naar volgend jaar hebben verplaatst."