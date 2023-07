Jan Bolscher

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft uit de doeken gedaan dat de eerste dag van Daniel Ricciardo terug bij het team als simulatiecoureur, een "complete ramp" was.

Ricciardo verloor eind vorig jaar zijn zitje bij McLaren, waarna hij terugkeerde op het oude nest als derde coureur bij Red Bull Racing. De 34-jarige Australiër richtte zich hier vooral op simulatiewerk ter ondersteuning van Max Verstappen en Sergio Pérez en promotionele activiteiten, in de hoop in beeld te blijven bij de Formule 1-teams. Met succes. Eerder deze maand werd bekendgemaakt dat Ricciardo per direct het stoeltje van Nyck de Vries bij AlphaTauri - het zusterteam van Red Bull Racing - overneemt. Daarmee maakt de achtvoudig Grand Prix-winnaar aankomend weekend zijn fulltime-rentree op de grid in Hongarije.

Terug bij Red Bull

Te gast bij de F1 Nation Podcast doet Horner echter uit de doeken dat de terugkeer van Ricciardo bij Red Bull niet per se soepel verliep: "Het begon allemaal in een hotelkamer in Mexico afgelopen jaar", vertelt de Brit. "Ik had een gesprek met Daniel en het was duidelijk dat zijn opties beperkt waren, hij zag er gebroken uit. Ik vroeg aan hem waarom hij niet voor twaalf maanden terug naar Red Bull kwam. Voornamelijk uit de auto, ons helpen met simulatiewerk, een beetje testen, terugkomen in de groep en zijn passie voor de sport terugvinden. Het was duidelijk dat hij er niet meer van genoot."

Complete ramp

Horner vervolgt: "Om eerlijk te zijn herkende ik de afgelopen jaren de Daniel waar wij zo van zijn gaan houden niet echt. Hij is met ons opgegroeid, daar is het mee begonnen. Na Abu Dhabi kwam hij bij ons en zat hij een paar dagen achter de simulator, en het was een complete ramp. Hij had iedere mogelijke slechte eigenschap opgepikt. Hij werkte samen met zijn voormalig engineer en we hebben het stap voor stap verholpen. Elke sessie werd hij beter en beter. Je kon zijn zelfvertrouwen zien groeien tot op het punt waarop hij op dezelfde snelheid zat als de coureurs. Het plan was altijd al om hem de test in Silverstone te laten verrijden. We hielden hem bezig met werkzaamheden op en naast de baan, en de testdag was ontzettend indrukwekkend", klinkt het.