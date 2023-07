Shay Rogers & Remy Ramjiawan

Donderdag 20 juli 2023

Sergio Pérez gaat in Hongarije proberen om een eind te maken aan zijn slechte kwalificatiereeks. Volgens voormalig Red Bull-junior Jaime Alguersuari, valt het Red Bull Racing te prijzen dat Pérez nog in de auto zit, want zo'n reeks is volgens hem onacceptabel.

De Mexicaanse Red Bull-coureur kijkt inmiddels aan tegen een achterstand van 99 punten op teamgenoot Max Verstappen. Hoewel dat nu niets uitmaakt voor het constructeurskampioenschap, had dat wel zo kunnen zijn, als het veld dichter bij elkaar zou zijn geweest. Nu Daniel Ricciardo naar AlphaTauri is gepromoveerd, neemt de druk op Pérez toe. Zowel de Australiër als zijn nieuwe teamgenoot Yuki Tsunoda zullen in Pérez zijn nek hijgen om een kans op het tweede Red Bull-stoeltje te hebben.

'Winnende auto gebruiken

Alguersuari, die deelnam aan 46 Grands Prix, scoorde 31 punten en had P7 als beste resultaat. In de Sky Sports F1-podcast gaat hij in op de situatie rondom Pérez. "We moeten duidelijk zijn dat Checo nooit in het juniorteam zat. Als dat wel zo was, zou hij het, gezien de manier waarop Helmut Marko coureurs beoordeelt, nog geen jaar volgehouden hebben. Je hebt een winnende auto en die moet je gebruiken. Ik weet dat mensen zullen denken 'wat zeg je, je beste plaats was de zevende? Ik heb geen kans gehad om met een winnende auto te rijden en ik zeg alleen dat je eerste rivaal je teamgenoot is", zo legt hij uit.

Niet acceptabel

Hij is ook van mening dat er andere coureurs op de grid zijn die het beter zouden kunnen doen naast Verstappen. "Het is niet acceptabel dat Pérez altijd een halve seconde of zeven tienden langzamer is. Als je teamgenoot alle races wint, moet je op zijn minst op het podium staan. Je moet dichterbij zitten, anders hebben ze het recht om je te vervangen. Er zijn veel coureurs op de grid die zeker dichter bij Max zouden kunnen staan", aldus Alguersuari.