Remy Ramjiawan

Woensdag 19 juli 2023 16:04 - Laatste update: 17:23

Sergio Pérez grijpt het weekend in Hongarije aan om een eind te maken aan de kwakkelende vorm tijdens de kwalificaties. De Mexicaan stelt hij een 'geweldige auto' heeft, die elk weekend op het podium moet staan en heeft hard gewerkt om de kwalificaties op de rit te krijgen.

Daar waar teamgenoot en regerend kampioen Max Verstappen sinds de race in Miami niet meer heeft verloren, was de reeks van Pérez iets minder positief. In Monaco kwam de Mexicaan als zestiende over streep, in Spanje was P4 de eindklassering, in Montreal was een zesde plek het hoogst haalbare, op de Red Bull ring wist 'Checo' tot P3 door te stoten en op Silverstone zat er niet meer in dan een zesde plek. Pérez beschikt over hetzelfde materiaal als zijn teamgenoot en steekt in het persbericht van Red Bull Racing hand in eigen boezem.

'Heb een geweldige auto'

"Ik weet dat ik dit seizoen af en toe tekort ben geschoten in de kwalificatie, dus mijn focus moet liggen op een succesvolle zaterdag. Ik weet dat ik de race pace heb en ik heb op zondag een geweldige auto die elk weekend op het podium zou moeten staan", zo wijst Pérez naar de doelstelling. De race op de Hungaroring wordt dan ook belangrijk. "Hongarije is een belangrijke race voor mij, want het gaat erom dat ik mijn hele weekend op de juiste plaats krijg", zo wil hij het dit weekend allemaal aan elkaar knopen.

Tij keren in Hongarije

Ook Pérez zal doorhebben dat Daniel Ricciardo aankomend weekend weer in actie zal komen. De Australiër heeft daarbij niets aan de verbeelding overgelaten, want hij mikt op het zitje van de Mexicaanse Red Bull-coureur. Pérez heeft voorlopig nog een contract tot 2024 op zak en heeft met het team hard gewerkt om het tij te keren in Hongarije. "Ik heb in Milton Keynes samen met mijn team hard gewerkt aan verbeteringen", aldus 'Checo'.