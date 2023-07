Redactie

Woensdag 19 juli 2023 13:22 - Laatste update: 13:27

Lewis Hamilton lijkt Sebastian Vettel in de koningsklasse van de autosport te missen. De twee waren eerst rivalen in de Formule 1 - in 2010, maar ook vooral in 2017 tot en met 2019 kon het er hard aan toegaan - maar in de laatste seizoenen van Vettels carrière steunde hij Hamilton vooral in de strijd tegen racisme. In 2020 was Hamilton vaak te zien in een Black Lives Matter-shirt. Daarnaast gingen de coureurs op één knie of stonden ze op de grid met End Racism-shirts.

Dat seizoen was de Formule 1 namelijk het We Race As One-initiatief begonnen om de grote problemen in de wereld aan te pakken, zoals duurzaamheid, maar ook gelijkheid. Eerder dit jaar kwam de FIA met een regel dat politieke, religieuze of persoonlijke statements niet meer gemaakt mochten worden zonder dat het van tevoren goedgekeurd is en het We Race As One-initiatief is dan ook eigenlijk niet meer in beeld.

Artikel gaat verder onder video

Samen op één knie

"We moeten mensen zover krijgen dat ze gaan meeleven met anderen, we hebben empathie nodig," vertelde Hamilton op de Spaanse tv-zender DAZN, geciteerd door Diario AS. "Soms vraag ik me af, kan het iemand anders iets schelen? Sebastian was een van degenen die mij het meest steunde. Hij vertelde me dat sommige teams racistische dingen over mij zeiden. Hij ging samen met mij op één knie in 2020. Ik ben nog geen andere coureur tegengekomen die zo dapper was als hij. Wetten moeten veranderd worden, zodat mensen beter kunnen leven. Wij zetten ons leven op het spel om te proberen anderen wat te leren."

OOK INTERESSANT: Vettel binnenkort naar Grands Prix: "Het is weer gaan kriebelen"

Verstappen en Alonso

Op de Spaanse tv ging hij ook in op Max Verstappen en Fernando Alonso. Hamilton denkt namelijk dat zijn recordaantal wereldtitels, het record van zeven kampioenschappen dat hij deelt met Michael Schumacher, niet in gevaar komt door de Nederlander. De Mercedes-coureur hoopt zelf nog zijn achtste titel binnen te slepen: "Ik ben er volledig op gefocust en wil verder geen afleiding. Ik wil de achtste titel winnen." Een toekomst waarin hij teamgenoten wordt met Alonso ziet hij niet echt zitten. De twee reden al samen met McLaren in 2007, maar de relatie verliep daar niet bepaald vlekkeloos. "Als de sterren op één lijn staan, dan misschien wel, maar ik denk niet dat dat zal gebeuren," concludeerde Hamilton.