Woensdag 19 juli 2023 08:49 - Laatste update: 08:57

Sebastian Vettel kreeg afgelopen weekend op het Festival of Speed op Goodwood de kans om met twee oudere Formule 1-auto's uit zijn collectie te rijden: de Williams FW14B waarmee Nigel Mansell het wereldkampioenschap van 1992 op dominante wijze binnensleepte, en de McLaren MP4/8 waarmee Ayrton Senna vijf Grands Prix in 1993 won. De twee bolides rijden op CO2-neutrale synthetische brandstof. Vettel gelooft dat de autosport in haar huidige vorm het daarmee nog even kan redden in de toekomst.

De viervoudig wereldkampioen hoopt dat het kunnen rijden met de Williams en de McLaren zijn gevoelens van het missen van achter het stuur zitten, onderdrukken. Terwijl hij nadenkt over hoe hij de rest van zijn leven wil invullen, is het toch weer gaan kriebelen, zo legt Vettel uit. Hij pakte Formule 1-titels met Red Bull Racing van 2010 tot en met 2013, voordat hij voor Ferrari uitkwam en uiteindelijk voor Aston Martin. Na twee middelmatige seizoenen bij de laatstgenoemde renstal besloot hij aan het eind van 2022 te stoppen.

Nieuwe uitdaging

"Ik ben druk bezig met de kinderen, maar ik geniet er nog zeker van," antwoordde de voormalig Red Bull-, Ferrari- en Aston Martin-coureur op de vraag of hij thuis de Grands Prix nog kijkt. "Formule 1 is natuurlijk heel intens, de manier waarop ik het wilde doen en heb gedaan. Je moet alles geven, maar op een gegeven moment heb je de tijd er niet meer voor, misschien omdat ik nu een ouder ben. Ik geniet van deze nieuwe uitdaging. Ik weet nog niet wat het volgende hoofdstuk is. Ik geef om deze wereld en ik wil mijn stem voor het goede gebruiken. Dit weekend maakt daar deel van uit en hopelijk zit er nog meer aan te komen."

Binnenkort naar één of twee Grands Prix

"Ik kijk zeker nog naar de races, al dan niet met popcorn, maar ik vind het leuk om te kijken, ik ben zeker een fan," vervolgde de viervoudig wereldkampioen. "Ik kan het niet laten om steeds live commentaar te geven, terwijl ik aan het kijken ben. Ik hoop dat mijn vrouw dat niet erg vindt. De tijd is erg snel gegaan, maar het is weer gaan kriebelen. Hopelijk onderdrukt deze ervaring dat gevoel een beetje. Uiteindelijk moet ik iets gaan vinden wat echt een uitdaging voor mij is." F1-analist en Goodwood-presentator Karun Chandhok stelde een baan als commentator voor, maar dat lijkt Vettel niet verstandig: "Ik heb de neiging om teveel te praten, dus daar zal men niet echt van kunnen genieten." De Duitser zal binnenkort weer Grands Prix bezoeken. Hij was eerder dit jaar onder andere aanwezig in Monaco voor de wedstrijd en op Silverstone voor de Pirelli-bandentest. "Ik zal binnenkort bij één of twee races zijn, omdat ik veel van de mensen mis. Het draait uiteindelijk om mensen en vrienden, en er zijn een boel vrienden die ik zeker mis."